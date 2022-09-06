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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi tarihine geçti! O listede...

UEFA Avrupa Ligi tarihindeki en çok puan toplayan ülkeler belli oldu. İspanya La Liga kulübü Villarreal, 118 puanla zirvede yer aldı. Öte yandan ilk 15 takım arasında, Türkiye'den sadece Fenerbahçe kendine yer buldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 16:42
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi tarihine geçti! O listede...

UEFA Avrupa Ligi tarihinin en çok puan toplayan kulüpleri belli oldu. İspanyol ekibi Villarreal, topladığı 118 puanla zirvede yer aldı. Sıralamada ilk 15 takım arasında Türkiye'den Fenerbahçe yer aldı.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ PUAN TOPLADI?

Avrupa Ligi tarihinde 54 maça çıkan sarı-lacivertliler, 25 galibiyet, 16 beraberlik ve 13 yenilgi alırken, 65 gol attı ve kalesinde 55 gol gördü. Temsilcimiz Fenerbahçe, 66 puan elde etti. Sarı-lacivertliler 15. sırada kendisine yer buldu.

KIEV FENERBAHÇE'DEN ÖNDE

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev, Rennes ve Larnaca ile mücadele edecek. Rennes ve Larnaca ilk 15 sırada yok. Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ise 78 puanla 8. sırada.

İSPANYOLLAR ZİRVEYİ SEVDİ

Bu arada zirvede yer alan Villarreal'i bir başka İspanyol takımı Sevilla takip etti. 102 puan toplayan Sevilla, Villarreal'in 16 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. İlk 15 sırada Türkiye'den başka bir takım bulunmuyor.

AVRUPA LİGİ TARİHİNDE EN PUAN TOPLAYAN TAKIMLAR

1- Villarreal 118 puan
2- Sevilla 102 puan
3- Salzburg 91 puan
4- Lazio 86 puan
5- PSV 83 puan
6- Braga 80 puan
7- S.Lizbon 79 puan
8- D.Kiev 78 puan
9- Benfica 76 puan
10- Napoli 76 puan
15. Fenerbahçe 66 puan

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