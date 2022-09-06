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FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu'na düzenlenen saldırı sonrası Süper Lig kulüplerinin kaptanları, teknik direktörleri ve başkanları geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret sonrası Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır açıklamalarda bulundu. Dinamo Kiev maçı hakkında da konuşan başarılı kaleci, "Kiev ile yeniden eşleştiğimiz mutluyuz. İçimizde kalan bir maçtı." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 18:18
FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri ve takım kaptanları Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan kurşunlanma olayıyla ilgili TFF'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

Ziyaretin ardından Fenerbahçe'nin takım kaptanı Altay Bayındır, açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

Geçmiş olsun ziyaretinde güzel bir ortam oluştuğunu belirten Altay Bayındır, "Buraya geçmiş olsun ziyaretine geldik. Çok güzel bir ortam oluştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

Herkesi bir arada gördüğüm için çok mutlu oldum. Bu tür olaylar artık üzücü olmanın üstüne geçti. Bunlar çok fazla konuşulacak şeylerin olmadığı olaylar.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

Artık en üst noktadayız. Zaten geçmiş olsun ziyareti için buradayız. Başkanlarımız gerekli olan her şeyi konuştu. Güzel bir birliktelik oldu. İnşallah bu tarz olaylar bundan sonra hiçbir zaman tekerrür etmez.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

Sağlıklı şekilde, insanlarımız da bilinçli şekilde olurlar inşallah. Tek temennimiz bu. İnşallah bu olayın tekrarı bir daha yaşanmaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

Maçlarla alakalı, futbola bakış açımız daha sağlıklı olsun. İzlemeye gelelim. Kendi takımımızın, rakip takımın futbolundan keyif alalım.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

Sahada iyi oyun varsa bizi mutlu eden en büyük etkenin bu olması gerekiyor. Üzücü görüntüleri görmek gerçekten üzüntünün üstünde bir boyutta. Bizler de sonuç itibariyle insanız.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

Her ne kadar kontrol altında tutmak gerekse de sahaya çıkan oyuncular da bazen sinirlerine hakim olamayabiliyor. Dediğim gibi inşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz. Federasyonumuza tekrardan geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

"KIEV İLE YENİDEN EŞLEŞTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ, İÇİMİZDE KALAN BİR MAÇTI"

Dinamo Kiev ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasıyla ilgili de konuşan Altay Bayındır, "Oyuncu grubu olarak bizim yapmamız gereken kazanmak için sahada mücadele vermek. Bir yandan Kiev ile yeniden eşleştiğimiz mutluyuz. İçimizde kalan bir maçtı. Uzatma anlarında gol yemiştik.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

Dolayısıyla bir kez daha oynama fırsatımız oldu. Keza bunu telafi etme fırsatımız var. Bize yakışır şekilde çıkıp sahada mücadele edeceğiz. İlk maçta rakip takımın oyuncusunun yaptığı sevinç aşırı bir sevinçti ve üzücü görüntüler oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

O da duygularına hakim olamadı. İnşallah bu maçta da o kadar abartalı olmaksızın sevinen taraf biz oluruz" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

"GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Sezona iyi başladıklarını ve devamını getirmek istediklerini söyleyen Altay Bayındır, "Çalışıyoruz. Çalıştığımız zaman da sahada karşılığını alıyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

Camia olarak bir arada olduğumuz, büyük Fenerbahçe taraftarıyla, camiamızla senkronize hareket ettiğimiz sürece herkesin enerjisi yükseliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay Bayındır'dan Dinamo Kiev açıklaması! "İçimizde kalan bir maçtı"

Bu enerji de etrafa yansıyor. Bizler sahada daha iyi performans verebiliyoruz. Güzel bir başlangıç yaptık. Önemli olan bu güzel başlangıcın devamını getirebilmek. İnşallah öyle olur" diye konuştu.

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