Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u evinde ağırlarken, yeni transfer Joao Pedro, 1 gol 1 asistle oynamıştı. Kanarya'da, Joao Pedro transferinin 'nokta atışı' olduğu kanısına varılırken, futbol camiasının önde gelen isimleri transferleri yorumladı. Joao Pedro, King, Valencia ve Batshuayili forvet hattını değerlendiren futbol adamları, bu transferlere tam not verdi. Öte yandan Fenerbahçe'nin efsane golcülerinden Semih Şentürk de, Joao Pedro'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 09:37
Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Samandıra'da daha ilk antrenmanında sakatlanarak taraftarlarla buluşması uzayan Joao Pedro, 11'de çıktığı ilk maçında şahane golü, asisti, mücadeleci yanı ve özgüveniyle Fenerbahçe'nin yıllardır aradığı isim olduğu izlenimini verdi.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Gördüğü tedavi nedeniyle ciddi şekilde antrenman ve maç eksikliği olduğu belli olan, biraz da kilosu olduğu gözlenen yıldız futbolcu, oynadıkça hızlı ve güçlü olacağı belirgin şekilde gözükmekte.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Zor pozisyonda İrfan Can'a ayak dışıyla verdiği estetik pas, ardından direk gol düşüncesiyle kaleye yönelmesi, Arao'dan aldığı pası diziyle düzeltip filelere göndermesi herkesi olduğu gibi bizleri de etkiledi.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Fenerbahçe taraftarı, yıldız isme tem not verdi. Pedro'nun bu sezon Süper Lige imzasını atacağı yönünde görüş belirtirlerken, Brezilya asıllı İtalyan golcünün aranan kan olup olmadığını futbolun önde gelenleri Hürriyet'e değerlendirdi.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

HİKMET KARAMAN: PEDRO ÇOK iYi AMA 'YILIN TRANSFERi' BATSHUAYI'DİR

Pedro'nun çok önemli özelikleri var. Stoperleri arkasına alıyor, topu koruyor, dar alanda topla buluşabiliyor, stoperlerin arkasına koşup topu alabiliyor. Ben Pedro'nun çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Dikkat edin attığı goldeki vuruşu çok farklı. Sert vurmadı, yumuşakça köşeye bırakıverdi.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Zaten o yüzden de bilinçli bir vuruş yaptığını anlatmak için parmaklarını şakağına götürüp 'Bu bir zeka vuruşu' dedi. Fenerbahçe'ye kesin yararı olacaktır.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Fakat bence Fenerbahçe'nin asıl yılın transferi Barsuhayi'dir. Gerçekten müthiş bir oyuncu bana göre. Fenerbahçe durdu durdu en iyi transferini yaptı. Bizim maalesef Türk futboluna bakış açımız bu.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Gol kaçırıyor diye çok eleştirildi. Ama Beşiktaş'ta 14 gol attı 5'te asisti var. Bu az mı? Bir o kadar da gol kaçırdı.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Oysa en önemli şey pozisyona girmektir. Fenerbahçe müthiş bir transfer yaptı.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

SEMİH ŞENTÜRK: BU HÜCUM HATTI ŞAMPiYON YAPAR

Pedro'yu çok beğendim. Erken konuşmak doğru mu bilmiyorum ama ben Pedro'nun Fenerbahçe'nin son yıllarda aradığı forvet tanımına çok uyduğunu düşünüyorum.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Batshuayi ile başarılı ve uyumlu oynarlar çünkü Pedro sırtı dönük de oynayabildiğini gösterdi.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Batshuayi de arkaya koşular yapabilen bir futbolcu. Hoca aynı anda görev verirse bence başarılı olurlar.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Pedro, King, Batshuayi, Valencia'lı hat son yılların en iyi hücum hattı. Bu isimlerin katkısıyla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını umuyorum.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

ALİ BİLGİN: FENERBAHÇE'NiN ARADIĞI GOLCÜ

Pedro gerek Kayseri maçındaki görüntüsüyle, gerek Cagliari'de ki geçmişiyle, hem hazırlayıcı hem de tamamlayıcı bir forvet özellikleri taşıyor.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Ben Fenerbahçe'de başarılı olacağına inanıyorum. İtalyan takımında çok uzun yıllar istikrarla oynaması karakterinin ipuçlarını bize sunuyor.

Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Türkiye ve Fenerbahçe'ye adaptasyon süreci uzun olmazsa bence Pedro, Fenerbahçe'nin uzun yıllardır aradığı golcü.

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