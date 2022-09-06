Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten Joao Pedro ve transfer yorumu! "Şampiyon..."

Samandıra'da daha ilk antrenmanında sakatlanarak taraftarlarla buluşması uzayan Joao Pedro, 11'de çıktığı ilk maçında şahane golü, asisti, mücadeleci yanı ve özgüveniyle Fenerbahçe'nin yıllardır aradığı isim olduğu izlenimini verdi.
Gördüğü tedavi nedeniyle ciddi şekilde antrenman ve maç eksikliği olduğu belli olan, biraz da kilosu olduğu gözlenen yıldız futbolcu, oynadıkça hızlı ve güçlü olacağı belirgin şekilde gözükmekte.
Zor pozisyonda İrfan Can'a ayak dışıyla verdiği estetik pas, ardından direk gol düşüncesiyle kaleye yönelmesi, Arao'dan aldığı pası diziyle düzeltip filelere göndermesi herkesi olduğu gibi bizleri de etkiledi.