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Jorge Jesus Brezilya basınında gündem oldu! "Flamengo'nun ona ihtiyacı var"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, sarı lacivertlilerde başarılı form grafiğine devam ederken, Brezilya basınında konuşulmaya devam ediliyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası, eski takımı Flamengo'da 'aranan ve özlenen' isim oldu. Brezilyalı yorumcu Bernardo Ramos, Flamengo'nun Jorge Jesus'a ihtiyacı olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 12:34
Jorge Jesus Brezilya basınında gündem oldu! "Flamengo'nun ona ihtiyacı var"

Kırmızı siyahlıların 44 puanı bulunurken, lider Palmeiras'ın 51 puanı bulunuyor.

Jorge Jesus Brezilya basınında gündem oldu! "Flamengo'nun ona ihtiyacı var"

Flamengo'da teknik direktör Dorival'in koltuğu sallanıyor.

Jorge Jesus Brezilya basınında gündem oldu! "Flamengo'nun ona ihtiyacı var"

Brezilya temsilcisi son olarak oynadığı Ceara maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Jorge Jesus Brezilya basınında gündem oldu! "Flamengo'nun ona ihtiyacı var"

Bu maç sonrası Flamengo cephesinde tansiyon yükseldi.

Jorge Jesus Brezilya basınında gündem oldu! "Flamengo'nun ona ihtiyacı var"

Brezilyalı gazeteci Bernardo Ramos, yaptığı konuşmada Flamengo'nun, Jesus'a ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Jorge Jesus Brezilya basınında gündem oldu! "Flamengo'nun ona ihtiyacı var"

Ramos konuşmasında, Jesus için "1. sınıf teknik direktör." ifadesini kullandı.

Jorge Jesus Brezilya basınında gündem oldu! "Flamengo'nun ona ihtiyacı var"

İşte o sözler...

Jorge Jesus Brezilya basınında gündem oldu! "Flamengo'nun ona ihtiyacı var"

"Her zaman Dorival'ın iyi bir antrenör olduğunu söyledim ama mevcut Flamengo kadrosu, birinci sınıf bir antrenörü hak ediyor.

Jorge Jesus Brezilya basınında gündem oldu! "Flamengo'nun ona ihtiyacı var"

Dorival, birinci sınıf antrenör değil.

Jorge Jesus Brezilya basınında gündem oldu! "Flamengo'nun ona ihtiyacı var"

Bugün Brezilya futbolunda, teknik direktör bazında en iyi hoca olarak Tite'yi görüyorum.

Jorge Jesus Brezilya basınında gündem oldu! "Flamengo'nun ona ihtiyacı var"

Artık gelecek yıl için hazırlanmaya başlayabilirsin! Anladın mı, Dorival.

Jorge Jesus Brezilya basınında gündem oldu! "Flamengo'nun ona ihtiyacı var"

"JESUS GİBİ BİR HOCAYA İHTİYAÇ VAR"
Bence Flamengo'nun, Jorge Jesus seviyesinde bir antrenöre ihtiyacı var."

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