Jorge Jesus Brezilya basınında gündem oldu! "Flamengo'nun ona ihtiyacı var"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor.
Sarı lacivertlilerde oynattığı futbolla alkış alan Jesus, Sambacılar tarafından özleniyor.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor.
Sarı lacivertlilerde oynattığı futbolla alkış alan Jesus, Sambacılar tarafından özleniyor.
Kırmızı siyahlıların 44 puanı bulunurken, lider Palmeiras'ın 51 puanı bulunuyor.
Flamengo'da teknik direktör Dorival'in koltuğu sallanıyor.
Brezilya temsilcisi son olarak oynadığı Ceara maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Bu maç sonrası Flamengo cephesinde tansiyon yükseldi.
Brezilyalı gazeteci Bernardo Ramos, yaptığı konuşmada Flamengo'nun, Jesus'a ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Ramos konuşmasında, Jesus için "1. sınıf teknik direktör." ifadesini kullandı.
İşte o sözler...
"Her zaman Dorival'ın iyi bir antrenör olduğunu söyledim ama mevcut Flamengo kadrosu, birinci sınıf bir antrenörü hak ediyor.
Dorival, birinci sınıf antrenör değil.
Bugün Brezilya futbolunda, teknik direktör bazında en iyi hoca olarak Tite'yi görüyorum.
Artık gelecek yıl için hazırlanmaya başlayabilirsin! Anladın mı, Dorival.
"JESUS GİBİ BİR HOCAYA İHTİYAÇ VAR"
Bence Flamengo'nun, Jorge Jesus seviyesinde bir antrenöre ihtiyacı var."