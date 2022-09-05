Fenerbahçe'de Joshua King şov başladı

Sarı-lacivertliler, Kayserispor'u mağlup ederken Joshua King yine başarılı bir futbol sergiledi. Tam hazır olmadığı Ümraniyespor mücadelesini boş geçen Norveçli yıldız 6-0 kazanılan Kasımpaşa maçında 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giymeyen 30 yaşındaki futbolcu önceki gün yine sahaya çıktı. Kayserispor'u da affetmedi. Sarı- kırmızılı takımın filelerini 1 defa havalandırdı. Joshua King böylece Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 2 gol kaydederken, 1 de asist yaptı.



SÜREKLİ DENİYOR

Joshua King hareketli bir hücum oyuncusu. Maç boyunca hiç yerinde durmuyor. Sürekli gol arıyor. Kayserispor maçında da 4 şut girişimiyle en fazla deneyen isimdi. 1'inde golü attı. . Topu aldığında 3 defa adam geçmeyi denedi. 2'sinde rakibi eksiltti.