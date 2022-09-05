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Fenerbahçe'de Joshua King şov başladı

Sarı-lacivertliler, Kayserispor'u mağlup ederken Joshua King yine başarılı bir futbol sergiledi. Tam hazır olmadığı Ümraniyespor mücadelesini boş geçen Norveçli yıldız 6-0 kazanılan Kasımpaşa maçında 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giymeyen 30 yaşındaki futbolcu önceki gün yine sahaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de Joshua King şov başladı

Sarı-lacivertliler, Kayserispor'u mağlup ederken Joshua King yine başarılı bir futbol sergiledi. Tam hazır olmadığı Ümraniyespor mücadelesini boş geçen Norveçli yıldız 6-0 kazanılan Kasımpaşa maçında 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giymeyen 30 yaşındaki futbolcu önceki gün yine sahaya çıktı. Kayserispor'u da affetmedi. Sarı- kırmızılı takımın filelerini 1 defa havalandırdı. Joshua King böylece Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 2 gol kaydederken, 1 de asist yaptı.

SÜREKLİ DENİYOR
Joshua King hareketli bir hücum oyuncusu. Maç boyunca hiç yerinde durmuyor. Sürekli gol arıyor. Kayserispor maçında da 4 şut girişimiyle en fazla deneyen isimdi. 1'inde golü attı. . Topu aldığında 3 defa adam geçmeyi denedi. 2'sinde rakibi eksiltti.

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