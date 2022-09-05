Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde önemli hedefleri olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un 3'lü savunma düzenine geçmesi en çok konuşulan konuların başında geliyor.
Ligin 5. haftasında iç sahada 2-0 kazanılan Kayserispor maçında da yedekte stoper olmamasına karşın 3'lü savunma dizilişinden vazgeçmeyen Jorge Jesus, özellikle sezon başında kaybettiği Kim Min Jae'nin yerini doldurma adına formasyon değişikliğine gitti.
Aslında kafasında 4'lü savunma kurgusuyla oynamak olan hatta Dinamo Kiev maçlarını da bu şekilde geçen Portekizli çalıştırıcı daha sonra değişiklik kararı aldı.