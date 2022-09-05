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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, son olarak ligde Kayserispor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Hem ofansif anlamda, hem de defansif anlamda Kanarya, rakibine büyük bir üstünlük sağladı. Bununla beraber Fenerbahçe'de, savunma planına dair önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferiyle beraber Fenerbahçe'nin savunma kurgusunun nasıl olacağı merak edilirken, Teknik Direktör Jorge Jesus uyguladığı ilk plandan vazgeçti ve B planını devreye soktu. Tecrübeli teknik adam, bu planında başarılı oldu. İşte Fenerbahçe'nin savunma hattını yeniden düzenlendiği o detayın ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 09:12
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde önemli hedefleri olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un 3'lü savunma düzenine geçmesi en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Ligin 5. haftasında iç sahada 2-0 kazanılan Kayserispor maçında da yedekte stoper olmamasına karşın 3'lü savunma dizilişinden vazgeçmeyen Jorge Jesus, özellikle sezon başında kaybettiği Kim Min Jae'nin yerini doldurma adına formasyon değişikliğine gitti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Aslında kafasında 4'lü savunma kurgusuyla oynamak olan hatta Dinamo Kiev maçlarını da bu şekilde geçen Portekizli çalıştırıcı daha sonra değişiklik kararı aldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Defansın en önemli ismi olan Kim'in Napoli'ye gitmesi sonrası transferde farklı bir rota çizildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Ayrıca Serdar Aziz'in henüz sezonun ilk maçı olan Dinamo Kiev deplasmanında sakatlanıp 1.5 aydır takımdan ayrı olması da önemli bir etkendi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Attila Szalai var iken yeni bir sol ayaklı stoper Luan Peres getirildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Ayrıca kariyeri boyunca Brezilya'da Flamengo ve Santos takımların hep 3'lü sistemde oynayan Gustavo Henrique transfer edildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Böylece Jorge Jesus'un 3'lü savunma planı işlemeye başladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Milliyet'in haberine göre, halihazırda Szalai de Macaristan Milli Takımı'nda 3'lü savunmada oynadığı için bu da bir avantaj sağladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Sarı-lacivertliler, lig ve Avrupa'da son 5 karşılaşmada 3'lü savunma anlayışıyla sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Lemos'u bile bu düzende denemeye çabalayan Jorge Jesus, son olarak Kayserispor sınavında Gustavo-Szalai-Peres üçlüsüyle oynadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Serdar Aziz'in iyileşmesiyle yeni düzenin Serdar Aziz-Szalai-Peres olması planlanıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Eğer 8 Eylül'e kadar yetişirse U21 kuralına uyan bir yabancı oyuncu ya da olmazsa yerli bir isim savunma hattına dahil edilecek, rotasyona katılacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

KONYA'YA İŞLEMEDİ

3'lü savunma sisteminin bazen sıkıntıları oluyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Konyaspor'la deplasmanda oynanan ve 1-0 kaybedilen maçta sistem işlemedi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Ancak burada Enner Valencia'nın maçın henüz 23. dakikasında kırmızı kart görmesi etkili oldu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Valencia'nın atılmasıyla 4'lüye dönen sarı-lacivertlilerde iki sol ayaklı isim Szalai-Peres tandeme geçti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Bu durumda da takım istediği oyun planından uzak kaldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

HÜCUMDA ÖNE ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerde Kim Min Jae'nin gidişiyle beraber Jorge Jesus hem yeni bir formasyon kurguladı hem de farklı bir oyun anlayışına döndü.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Jesus, hücumda daha aktif, daha baskın ve daha yaratıcı bir takım planladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planı tuttu! Kim Min-Jae olmasa da...

Bu plan kısa sürede işe yaradı.

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