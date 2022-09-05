Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler zorlu mücadelede rakibini Joao Pedro ve Joshua King'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Kanarya'nın galibiyeti Portekiz basınında da gündem oldu. Portekiz basını tecrübeli teknik adam Jorge Jesus ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 09:13
FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

Kanarya geride kalan 5 haftada 10 puan toplarken, kazandığı maçlarda sergilediği performansla göz kamaştırdı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçerken ligin dişli ekiplerinden Adana Demirspor'a da 4 gol atmıştı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

Önceki gün de Kayserispor engelini 2-0 ile geçtiler. Açılış haftasında Ümraniyespor ile de 3-3 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

5 haftada tam 15 gol attılar. 3.00 gibi çok yüksek bir gol ortalamasıyla oynuyorlar.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

TAŞLAR OTURUYOR

Jesus'un hücumu seven tarzıyla savunmada bazı aksaklıklar yaşayan F.Bahçe haftalar ilerledikçe bunu da çözmeye başladı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

Geçen hafta Konya'ya yenilse de rakibine fazla pozisyon vermeyen sarı-lacivertliler, Kayseri önünde de rakibi 70. dakikaya kadar kalesine getirmedi.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

Portekizli hoca, hücum organizasyonlarını mükemmel seviyeye çekmeye çalışırken savunma anlayışının da yükselmesi için uğraşıyor.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

Daha ilk 5 haftada şampiyonluğu ne kadar istediğini gösteriyor.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

Fenerbahçe'nin galibiyeti Portekiz'de de geniş yer buldu.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

"KAZANMA YOLUNA GİRDİ"

Portekiz basını, galibiyeti teknik direktör Jorge Jesus üzerinden sayfalarına taşıdı ve "Fenerbahçe'de Jesus, Kayseri galibiyetiyle kazanma yoluna girdi" manşetiyle haberi duyurdu.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

Haberde; Fenerbahçe'de Konyaspor mağlubiyeti sonrasında Kayseri karşısında alınan üç puanın hem takım hem de Jesus için hayati öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

CRESPO DA ÖVGÜ ALDI

Sarı-Lacivertli takımın Kayserispor karşısında oyunu domine ettiğine de vurgu yapılırken, Crespo'nun sergilediği futbol da övgü aldı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

Öte yandan Jesus yönetiminde her maç farklı bir 11'le sahaya çıkan Fenerbahçe, baskılı ve göze hoş gelen futboluyla da spor kamuoyunun takdirini kazanmış durumda.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

Yeni transferlerin kısa sürede uyum sağlaması Sarı-Lacivertliler adına artı olarak göze çarparken, yerli rotasyonunda forma giyen İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın, Serdar Aziz'in kadroya girmesiyle yedeğe çekileceği de konuşulmaya başlandı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

JOAO PEDRO'YA ÖVGÜ

İtalyan basını, Çizme ekibi Cagliari'den sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ve ilk 11 çıktığı ilk maçta golünü atan Joao Pedro'ya övgüler dizdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus'un planı nasıl tuttu? Kim Min-Jae olmasa da...
F.Bahçe'den stoper harekatı! Listede 3 isim var
SICAK HAVALAR GERİDE KALDI! Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 5 Eylül 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 5 Eylül Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'a İspanyol golcü! Aslan'a İspanyol golcü! 09:14
Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü! Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü! 09:12
Jorge Jesus'un planı nasıl tuttu? Kim Min-Jae olmasa da... Jorge Jesus'un planı nasıl tuttu? Kim Min-Jae olmasa da... 09:12
Ismael'e maç sonu ağır eleştiri! Ismael'e maç sonu ağır eleştiri! 08:45
Ahmet Çakar yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? 08:21
Dikkat çeken sözler! "Sahanın en iyisiydi" Dikkat çeken sözler! "Sahanın en iyisiydi" 07:45
Daha Eski
Futbolculara saldıran şahıs gözaltında! Futbolculara saldıran şahıs gözaltında! 07:12
Nkoudou fişi çekti Nkoudou fişi çekti 01:32
Gücüne 3 kattı Gücüne 3 kattı 01:30
Teşekkürler Jesus! Teşekkürler Jesus! 01:28
Kalite eksik Kalite eksik 01:28
Başkentte uçan tekme Başkentte uçan tekme 01:27