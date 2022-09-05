FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Portekiz basınından Jorge Jesus'a övgü!

Kanarya geride kalan 5 haftada 10 puan toplarken, kazandığı maçlarda sergilediği performansla göz kamaştırdı.
Kanarya geride kalan 5 haftada 10 puan toplarken, kazandığı maçlarda sergilediği performansla göz kamaştırdı.
Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçerken ligin dişli ekiplerinden Adana Demirspor'a da 4 gol atmıştı.
Önceki gün de Kayserispor engelini 2-0 ile geçtiler. Açılış haftasında Ümraniyespor ile de 3-3 berabere kalmıştı.
5 haftada tam 15 gol attılar. 3.00 gibi çok yüksek bir gol ortalamasıyla oynuyorlar.
TAŞLAR OTURUYOR
Jesus'un hücumu seven tarzıyla savunmada bazı aksaklıklar yaşayan F.Bahçe haftalar ilerledikçe bunu da çözmeye başladı.
Geçen hafta Konya'ya yenilse de rakibine fazla pozisyon vermeyen sarı-lacivertliler, Kayseri önünde de rakibi 70. dakikaya kadar kalesine getirmedi.
Portekizli hoca, hücum organizasyonlarını mükemmel seviyeye çekmeye çalışırken savunma anlayışının da yükselmesi için uğraşıyor.
Daha ilk 5 haftada şampiyonluğu ne kadar istediğini gösteriyor.
Fenerbahçe'nin galibiyeti Portekiz'de de geniş yer buldu.
"KAZANMA YOLUNA GİRDİ"
Portekiz basını, galibiyeti teknik direktör Jorge Jesus üzerinden sayfalarına taşıdı ve "Fenerbahçe'de Jesus, Kayseri galibiyetiyle kazanma yoluna girdi" manşetiyle haberi duyurdu.
Haberde; Fenerbahçe'de Konyaspor mağlubiyeti sonrasında Kayseri karşısında alınan üç puanın hem takım hem de Jesus için hayati öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı.
CRESPO DA ÖVGÜ ALDI
Sarı-Lacivertli takımın Kayserispor karşısında oyunu domine ettiğine de vurgu yapılırken, Crespo'nun sergilediği futbol da övgü aldı.
Öte yandan Jesus yönetiminde her maç farklı bir 11'le sahaya çıkan Fenerbahçe, baskılı ve göze hoş gelen futboluyla da spor kamuoyunun takdirini kazanmış durumda.
Yeni transferlerin kısa sürede uyum sağlaması Sarı-Lacivertliler adına artı olarak göze çarparken, yerli rotasyonunda forma giyen İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın, Serdar Aziz'in kadroya girmesiyle yedeğe çekileceği de konuşulmaya başlandı.
JOAO PEDRO'YA ÖVGÜ
İtalyan basını, Çizme ekibi Cagliari'den sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ve ilk 11 çıktığı ilk maçta golünü atan Joao Pedro'ya övgüler dizdi.
Çizme basını, Joao Pedro'nun Spor Toto Süper Lig'e harika bir giriş yaptığının altını çizdi.