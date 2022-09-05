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Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk maçında Dinamo Kiev'i konuk edecek.Futbolseverler Fenerbahçe Dinamo Kiev maçıyla ilgili detayları araştırıyor. Jorge Jesus yönetiminde formda bir grafik çizen Fenerbahçe, kazanarak 3 puan ile başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 17:30
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev grup aşaması 1. maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenmişti. İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasına dair merak edilen detaylar...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alacak.

FENERBAHÇE RÖVANŞ PEŞİNDE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor. Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Polonya'da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev'de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev'in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.

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