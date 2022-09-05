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Fenerbahçe buldozer gibi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk özlemini dindirmeye kararlı. Kulübeyi ‘futbol profesörü’ Jorge Jesus’a emanet eden sarı-lacivertliler keyifli. 5 haftada 15 gol atan Fenerbahçe, gücüyle rakiplerine sahayı dar ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe buldozer gibi!

Kanarya geride kalan 5 haftada 10 puan toplarken, kazandığı maçlarda sergilediği performansla göz kamaştırdı. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçerken ligin dişli ekiplerinden Adana Demirspor'a da 4 gol atmıştı. Önceki gün de Kayserispor engelini 2-0 ile geçtiler. Açılış haftasında Ümraniyespor ile de 3-3 berabere kalmıştı. 5 haftada tam 15 gol attılar. 3.00 gibi çok yüksek bir gol ortalamasıyla oynuyorlar.

TAŞLAR OTURUYOR
Jesus'un hücumu seven tarzıyla savunmada bazı aksaklıklar yaşayan F.Bahçe haftalar ilerledikçe bunu da çözmeye başladı. Geçen hafta Konya'ya yenilse de rakibine fazla pozisyon vermeyen sarı-lacivertliler, Kayseri önünde de rakibi 70. dakikaya kadar kalesine getirmedi. Portekizli hoca, hücum organizasyonlarını mükemmel seviyeye çekmeye çalışırken savunma anlayışının da yükselmesi için uğraşıyor. Daha ilk 5 haftada şampiyonluğu ne kadar istediğini gösteriyor.

TOP TOPLAYICILARA DERS
Kayserispor maçı öncesinde Jorge Jesus top toplayıcıları etrafında topladı. Portekizli çalıştırıcı onları meşin yuvarlağı oyuna çabuk sokmaları konusunda uyardı. Maçta temponun düşmemesini istedi.

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