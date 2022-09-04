Joao sahnede

Fenerbahçe'nın İtalyan futbolcusu Joao Pedro dün gece attığı golle zaferin kilidini açan isim oldu. 30 yaşındaki futbolcu, dakikalar 37'yi gösterirken çok şık bir golle ağları havalandırıp sarı lacivertli takımı öne geçirdi. Böylece Fenerbahçe'deki ilk sayısını da kaydetmiş oldu. 1.84 boyundaki futbolcunun katkısı bununla da bitmedi. Joao Pedro, Joshua King'in attığı golde de asisti yapan isim oldu. Bu sezon Fenerbahçe ile 2 maçta forma giyen İtalyan futbolcu böylece 1 gol, 1 asistle 2 gole katkıda bulundu. Takıma etkisi bununla da sınırlı kalmadı.



Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro, Kayserispor mücadelesiyle ilk kez 11'de sahaya çıktı. Fenerbahçe'de ilk antrenmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kalmıştı.



İNANILMAZ BİR DUYGU

Maçın yıldızı Joao Pedro, gol attığı için mutlu olduğunu söyledi. Pedro, "Maçı kazanmak önemliydi. Son mağlubiyetten sonra bir cevap vermek istiyorduk. Taraftarın önünde gol atmak inanılmaz bir duyguydu. İlk geldiğim günden beri çok iyi karşılandım. Taraftarımız bana sevgisini hep gösterdi. Burası zor bir lig, kazanma baskısı var. Bugün de gol attığım için mutluyum" dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTI

Joao Pedro, gol ve asisti dışında hem hücum hem savunmaya verdiği destekle de beğeni topladı. Pedro karşılaşma sonrası açıklamasında "Kendi adıma çok iyi bir gece geçirdim diye bilirim. Çok iyi mücadele ettik. Geçen haftaki yenilgiyi affettirdik" ifadelerini kullandı. Seri başlatmak istediklerini de sözlerine ekleyen sarı lacivertli orta saha, "Lig tabii ki çok uzun bir maraton, elimizden geldiğince kazanıp seri yapmak istiyoruz. Elbette zaman zaman düşüşler olacaktır ancak bunu en aza indiren ipi göğüsleyecektir" dedi. Pedro taraftarlara da teşekkür etti.



ARAO LİGDE SİFTAH YAPTI!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Willian Ar ao, sarı lacivertli takımdaki ilk asistini yaptı. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha, Pedro'nun attığı golde pası veren isimdi. Willian Arao asisti dışında mücadelesiyle de geçer not aldı. Tecrübeli krampon karşılaşma sonrası "İyi mücadele ettik. Farklı da kazanabilirdik" dedi.



KADIOĞLU DİREĞE TAKILDI

Dakikalar 86'yı gösterirken Fenerbahçe 3. gole çok yaklaştı... Pozisyonun kahramanı ise Ferdi Kadıoğlu'ydu. Genç futbolcunun attığı müthiş şut yan direkte patladı. Taraftarın hevesi kursağında kalırken şanssız an yaşayan Ferdi'nin üzüntüsü yüzünden okundu. Ferdi, bu sezon Fenerbahçe ile 9 maça çıkıp hepsine ilk 11'de başladı.



HOSSEİNİ ÇOK KORKUTTU

Maçın 27. dakikasında korkutan anlar yaşandı. Sarı-lacivertlilerin geliştirdiği atakta yapılan ortaya Pedro ve Hosseini aynı anda hamlede bulundu. İki futbolcu kafa kafaya çarpıştı. Sağlık görevlileri sahaya girdi ve Joao Pedro ve Hosseini'nin tedavilerini yaptı. Bir süre oyuna devam eden Hosseini, 55'te kendini iyi hissetmeyerek kenarı geldi. Baş dönmesi olan Hosseini, oyundan alınıp hastaneye götürüldü.