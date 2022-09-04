Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe gibiydik

Fenerbahçe gibiydik

Jesus, “Harika oyunla kazandık. Bu tarz fiziksel bir futbol için F.Bahçe gibi olmalısınız” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe gibiydik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, harika bir oyunla 3 puana uzandıklarını söyledi. Portekizli hoca, "75. dakikaya kadar rakibimizin kaleyi bulan şutu yoktu. İlk yarıdaki performansımız rakibi yıprattı, bu tarz bir oyun için fiziksel olarak Fenerbahçe gibi olmalısınız. Maç içinde iyi olmadığı" dedi. Batshuayi'yi değerlendiren Jesus, diğer oyuncularla takımı tamamlayacağını söyledi. Jesus, "Avrupa Ligi'nde gruptan çıkıp son 16'ya kalmak istiyoruz. Asıl amacımız Süper Lig'i kazanmak, bu yüzden buradayım. Ancak Avrupa Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz" diyerek sözlerini bitirdi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünya yıldızıyla her konuda anlaşma sağladı! 30 milyonluk dev opsiyon ‘yok artık’ dedirtti…
Ukrayna tahılına sıkı takip! Belge şartı getirildi
Koray Günter'den şaşırtan talep! Transfer askıya alındı
Fırtına'dan sağ bek operasyonu! Listede 2 isim var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri!
Maç sonu flaş yorum! "Anlamak mümkün değil"
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
TFF binasına saldıran 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 3 Eylül Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar'dan övgü dolu sözler! "Mükemmeldi" Ahmet Çakar'dan övgü dolu sözler! "Mükemmeldi" 01:33
Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! Transferi... Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! Transferi... 01:31
Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! Transferi... Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! Transferi... 01:31
Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! 01:27
Kim Min-Jae attı Napoli kazandı Kim Min-Jae attı Napoli kazandı 01:23
PSG'den 3 gollü galibiyet! PSG'den 3 gollü galibiyet! 01:23
Daha Eski
Gerrard'dan Guardiola'ya geçit yok! Gerrard'dan Guardiola'ya geçit yok! 01:23
Frankfurt Leipzig'i farklı geçti Frankfurt Leipzig'i farklı geçti 01:23
Barça deplasmanda rahat kazandı! Barça deplasmanda rahat kazandı! 01:23
Maç sonu flaş yorum! "Anlamak mümkün değil" Maç sonu flaş yorum! "Anlamak mümkün değil" 01:21
Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! 01:20
Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! 01:05