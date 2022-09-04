Fenerbahçe gibiydik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, harika bir oyunla 3 puana uzandıklarını söyledi. Portekizli hoca, "75. dakikaya kadar rakibimizin kaleyi bulan şutu yoktu. İlk yarıdaki performansımız rakibi yıprattı, bu tarz bir oyun için fiziksel olarak Fenerbahçe gibi olmalısınız. Maç içinde iyi olmadığı" dedi. Batshuayi'yi değerlendiren Jesus, diğer oyuncularla takımı tamamlayacağını söyledi. Jesus, "Avrupa Ligi'nde gruptan çıkıp son 16'ya kalmak istiyoruz. Asıl amacımız Süper Lig'i kazanmak, bu yüzden buradayım. Ancak Avrupa Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz" diyerek sözlerini bitirdi.