Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, maçın hakemi Ali Palabıyık'ı, değerlendirdi. Ahmet Çakar yazısında Palabıyık hakkında, "Maçı mükemmel yönetti" dedi. (FB HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50
Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Fenerbahçe için dün gece çok güzel bir gece oldu...

Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Konya mağlubiyetinden sonra çok eleştirilen sarı-lacivertliler, farklı bir kadro ile sahaya çıktı ama oyunun her bölümünde etkili ve rakibi boğan tarzda bir futbol ortaya koydu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

İlk 35 dakika, yani gole kadar Kayserispor bırakın pas yapmayı, kafasını bile kaldıramadı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Sürekli top Fenerbahçe'deydi. Derhal toplar kapıldı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Önce Crespo kaçırdı ama Arao'nun ceza alanına mükemmel pasıyla Pedro çok iyi bir gol attı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Pedro'nun koşusu, topu baldırı ile kontrol edişi ve hemen ayak üstü ile vuruşu kalite işi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Tıpkı ikinci yarının hemen başında King'in attığı gol gibi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Topu alışı, ikinci oyuncudan sıyrılışı, yerden sert ve uzak köşeye şutu, pek tabii ki kalite göstergesi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Koskoca maçta inanın bir pozisyon dışında kaleci Altay oynamasa da olurdu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Herhalde Fenerbahçe ceza sahasına rakibin en az top getirdiği maçlardan biri dün geceki maçtır.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Altay'a bir kez iş düştü. Arka arkaya iki şutu, hele ikincisini direk dibinden kurtarması yine kalite olayı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Kayserispor, uzun zamandır bir İstanbul deplasmanında bu kadar silik ve etkisizdi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Pek tabii bunda Fenerbahçe'nin presi ve alan daraltmasının da büyük etkisi var. Fenerbahçe'de sular duruldu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Batshuayi de geldi, zaten Valencia ve Serdar Dursun da var. Sarı-lacivertlilerin sıkıntısı bence gol atması değil, kolay ve acemice goller yemesiydi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi! "Mükemmeldi"

Ama dün gece sadece attılar. Oyuncular iyi niyetli oynayınca hakemin de işi kolaylaşıyor.

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