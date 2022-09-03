Son karar Batshuayi

Fenerbahçe'de 'tombalaya' dönen forvet torbasından Michy Batshuayi çıktı... Uzun süredir arayışta olan sarı-lacivertliler, Maxi Gomez'i Trabzonspor kapınca, listesindeki diğer adaylarla da anlaşamayınca Belçikalı forveti renklerine bağladı... Nottingham Forest'a transferi son anda iptal olan 28 yaşındaki forvet için devreye giren yönetim, Chelsea ile anlaşma sağladı. Yönetici Selahattin Baki ile birlikte özel jetle dün İstanbul'a gelen Batshuayi, havaalanından doğruca sağlık kontrolüne götürüldü. Avrupa'nın büyük ligleri Premier Lig, La Liga, Bundesliga ve Ligue 1'de oynayan Michy Batshuayi; Chelsea, Dortmund, Marsilya, Valencia gibi firmalarda forma giydi. Kariyerinde 387 maça çıkan 1.85 boyundaki oyuncu 136 gol attı. 37 tane de asist gerçekleştirdi. Ana mevkisi forvet olan yıldız, kanatta ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Güçlü fiziği ile öne çıkan Batshuayi, golcü özelliğinin yanı sıra rakip savunmayı yıpratan, alan açan ve top taşıyabilen tipte bir forvet.

DİREK KABUSU

Pozisyona girme konusunda sıkıntı çekmeyen Batshuayi, Beşiktaş'ta son vuruş konusunda şanssızlık yaşamış ve tam 13 topu direklerden dönmüştü.



Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Batshuayi, tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp, 14 gol+5 asist ile 19 gole katkı sağlamıştı.



Belçika Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Michy Batshuayi, ulusal forma ile 45 maçta 25 kez fileleri havalandırdı.