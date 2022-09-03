Fenerbahçe Kayserispor'u konuk edecek! İşte Jesus'un 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Lige iyi bir start veren ve ilk 3 maçında 7 puan alıp 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus ve öğrencileri, Kayserispor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

TEK EKSİK VALENCIA

Sarı lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi tek eksik Enner Valencia. Konyaspor maçında kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Ekvadorlu yıldız bu akşam forma giyemeyecek

53. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de 53. kez karşılaşacak. Geride kalan 52 maçta Kanarya'nın galibiyetlerde 32-9, gol sayısında da 116-53 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da yapılan 24 müsabakada sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet elde etti

SERDAR AZİZ GÖREVE HAZIR

Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in tedavisi tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayan tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde formasını giyecek.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Joao Pedro ile King antrenmandan sonra özel şut çalışması yaptı.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Luan Peres, Alioski, Arao, Crespo, Lincoln, Emre Mor, King, Pedro,

Kayserispor: Bilal, Hossesini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Onur, Cardoso, Thiam, Ramazan, Mane, İlhan



Hakem: Ali Palabıyık

Saat: 21.45

YAYIN: beIN 1

Stat: Ülker