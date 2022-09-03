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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Kayserispor maçı öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Jesus, "Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Zorlu bir lig, her takımda iyi oyuncular var." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 21:17 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 21:22
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Kayserispor maçı öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Jesus, "Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Zorlu bir lig, her takımda iyi oyuncular var. Rakibimizin de bazı oyuncuları benle çalışmıştı. Zor bir maç bekliyoruz, bu maçı kolaylaştırmak için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. İsmail Yüksek dışındaki sakatlarımızın iyileşmiş olması iyi bir sinyal. Serdar Aziz de sakatlıktan döndü. " dedi.

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