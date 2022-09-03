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Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Pedro ve King'in golleriyle galibiyete uzandı. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Başka transfer yapmayacaklarını ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Fenerbahçe kadrosu şu anda tamamlandı. Ocak ayına kadar bu kadroyla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 00:19 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 00:31
Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Jorge Jesus: Fenerbahçe bugün harika oynadı. 75. dakikaya kadar rakibimizin kaleye isabetli şutu yoktu. Özellikle ilk yarıda gösterdiğimiz performans, rakip için çok yıpratıcıydı. Bu tarz bir oyun oynayabilmeniz için fiziksel olarak Fenerbahçe gibi seviyede olmanız gerekiyor.

Maç içinde iyi olmadığımız anlar olabiliyor, o anlarda taraftarımız bizim için çok önemli oluyor. Onlar harikalar, bizim için çok önemliler.

Batshuayi, geçen sene Türkiye'de oynadı. Belçika Milli Takımı'nın santrforu, benim de çok iyi bildiğim ve özelliklerini beğendiğim bir oyuncu. 3 opsiyonumuz vardı forvet için. Batshuayi en çok uyan oyuncuydu. Özellikleriyle opsiyonlarımız arasındaki en iyisiydi.

Avrupa Ligi'nde olmamız önemli. Gruptan çıkıp son 16'ya kalmak istiyoruz. Bizim asıl amacımız Süper Lig'i kazanmak, ben bu yüzden buradayım. Ancak Avrupa Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz.

"BAŞKA TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"
Başka transfer yapmayacaklarını ifade eden Jorge Jesus, "Fenerbahçe kadrosu şu anda tamamlandı. Ocak ayına kadar bu kadroyla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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