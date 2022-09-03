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Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası Joao Pedro: İnanılmaz bir duyguydu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, Kayserispor'a karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Attığı golle 3 puana katkı sağlayan yıldız futbolcu, "Taraftarın önünde gol atmak inanılmaz bir duyguydu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 00:15
Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası Joao Pedro: İnanılmaz bir duyguydu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 3 puana ulaştı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Joao Pedro, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Joao Pedro: Maçı kazanmak önemliydi. Son mağlubiyetten sonra bir cevap vermek istiyorduk. Taraftarın önünde gol atmak inanılmaz bir duyguydu.

İlk geldiğim günden beri çok iyi karşılandım. Taraftarımız bana sevgisini hep gösterdi. Oynamadığım periyotta da çok çalıştım. Burası zor bir lig, kazanma baskısı var. Bugün de gol attığım için mutluyum.

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