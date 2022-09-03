Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası Joao Pedro: İnanılmaz bir duyguydu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 3 puana ulaştı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Joao Pedro, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Joao Pedro: Maçı kazanmak önemliydi. Son mağlubiyetten sonra bir cevap vermek istiyorduk. Taraftarın önünde gol atmak inanılmaz bir duyguydu.

İlk geldiğim günden beri çok iyi karşılandım. Taraftarımız bana sevgisini hep gösterdi. Oynamadığım periyotta da çok çalıştım. Burası zor bir lig, kazanma baskısı var. Bugün de gol attığım için mutluyum.