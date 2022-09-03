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FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - Süper Lig İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Ali Palabıyık görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Zorlu müsabaka öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 20:40
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - Süper Lig İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık yapacak. 4. hakem olarak ise Volkan Bayarslan görev alacak.

Geçtiğimiz haftada deplasmanda Konyaspor'a mağlup olan Jorge Jesus'un öğrencileri, saha ve seyircisinin önünde telafi peşinde. Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, King, Pedro

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA SÜPER LİG'DEKİ 53. RANDEVU
Süper Lig tarihinde ilk kez 1973-1974 sezonunda Kayseri'de karşılaşan iki ekip arasındaki 52 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Bu maçlarda Kayserispor 9 kez kazanırken Fenerbahçe ise 32 kez kazandı. 11 maç da berabere bitti. Kayserispor, rakibine karşı en farklı galibiyetini 2016-2017 sezonunda sahasında 4-1 ile 2008-2009 sezonunda da deplasmanda 1-4'lük sonuçlarla alırken Fenerbahçe ise 2004-2005 sezonunda 7-0 ve 1994-1995 sezonunda 8-1 kazanarak elde etti.

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