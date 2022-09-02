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UEFA Fenerbahçe ve Trabzonspor'u finansal kontrol açısından izleme listesine aldı

UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un finansal kontrol açısından izleme listesinde yer aldığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 18:22 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 18:25
UEFA Fenerbahçe ve Trabzonspor'u finansal kontrol açısından izleme listesine aldı

UEFA'dan şok Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklamalası geldi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcimizlerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un finansal kontrol açısından izleme listesinde yer aldığını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklama;

"Fenerbahçe ve Trabzonspor, COVID-19 acil durum önlemlerinin uygulanması sayesinde ve geçmişteki olumlu denk hesap sonuçlarından yararlandıkları için, denk hesap şartını teknik olarak yerine getirebildi. Bu kulüpler önümüzdeki dönemde yakından izlenecek." ifadeleri yer aldı.

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