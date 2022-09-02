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Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forvet transferi için girişimler devam ediyor. Uzun süre gündemde yer alan Maxi Gomez'in Trabzonspor'a gitmesinin ardından yönetim listesindeki diğer adaylara yoğunlaştı... Sarı-lacivertlilerin yoğun bir uğraş verdiği golcü transferi için belirlediği 5 aday ortaya çıktı. İşte o yıldızlar ve transferde yaşanan son gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

Fenerbahçe'de gözler tamamen forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler, listedeki yıldızlarla görüşmeler hızlandı.

Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

Atalantalı Luis Muriel, Bayer Leverkusen'den Sardar Azmoun ve Manchester United'da şans bulamayan Anthony Martial için görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Batshuayi ile de tekrar temasa geçildiği gelen haberler arasında...

Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

ADA'DAN LUCAS JOAO İDDİASI
Thomas Tuchel'in kadroda düşünmediği 28 yaşındaki Michy Batshuayi'nin kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

Belçikalı forvet, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 42 resmi karşılaşmada 14 kez ağları havalandırırken, 5 de asist yaptı...

Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

Öte yandan Jorge Jesus'un Reading'in Angolalı golcüsü Lucas Joao'yu istediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki forvet için teklif yaptığı ancak Paul Ince'in oyuncuyu bırakmak istemediği bildirildi.

Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

MICHY BATSHUAYI
BelçikalI Batshuayi, Beşiktaş'ta geçen sezon attığı gollerden çok kaçırdıkları ile konuşuldu. Fiziği ve mücadele gücü artısı.

Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

Chelsea'nin 1 yıl kontratı kaldığı için transferinde kolaylık sağlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

LUIS MURIEL
Atalanta ile 1 yıllık kontratı kalan Kolombiyalı golcü Luis Muriel için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

31 yaşındaki yıldız, İtalyan ekibinde 131 maçta 59 gol+22 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

ANTHONY MARTIAL
MANU'da gözden düşen Martial geçen sezonun 2. yarısında Sevilla'ya kiralandı. 12 maçta 1 gol+1 asist üretti.

Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

İngiliz ekibine geri dönen 26 yaşındaki Fransız golcü için Fenerbahçe kiralama formülünü düşünüyor.

Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

SARDAR AZMOUN
Sarı-lacivertlilerin, Bayer Leverkusen'de forma giyen Sardar Azmoun için de fiyat sorduğu bildirildi.

Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

27 yaşındaki İranlı santrfor, Bundesliga'da bu sezon 4 maçta sessiz kalırken, kupada 2 asist yaptı.

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