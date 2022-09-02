Fenerbahçe'de forvet harekatı! Listede 5 yıldız

Fenerbahçe'de gözler tamamen forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler, listedeki yıldızlarla görüşmeler hızlandı.
Fenerbahçe'de gözler tamamen forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler, listedeki yıldızlarla görüşmeler hızlandı.
Atalantalı Luis Muriel, Bayer Leverkusen'den Sardar Azmoun ve Manchester United'da şans bulamayan Anthony Martial için görüşmeler yapıldığı bildirildi.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Batshuayi ile de tekrar temasa geçildiği gelen haberler arasında...