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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Michy Batshuayi atağı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet takviyesi kapsamında gündemine Michy Batshuayi'yi almıştı. Sarı-lacivertliler, son dakika haberine göre oyuncu ve kulübü Chelsea ile temasa geçti. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 10:51 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 11:06
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Michy Batshuayi atağı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet takviyesi kapsamında gündemine Michy Batshuayi'yi almıştı. Sarı-lacivertliler, A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre oyuncu ve kulübü Chelsea ile temasa geçti.

2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da doğan Michy Batshuayi, kariyerine Standard Liege altyapısında başladı. Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palece ve Beşiktaş formaları giydi. Yıldız isim son olarak geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirmişti.

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