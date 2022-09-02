Haberler Fenerbahçe Attila Szalai'den transfer yanıtı!

Attila Szalai'den transfer yanıtı!

Attila Szalai son anda bir sürpriz olmazsa bu sezon Fenerbahçe'de devam edecek... Macar stoperin, Rus ekibi Zenit'in yıllık 2.5 milyon euro maaş teklifini kabul etmediği bildirildi. Avrupa penceresi de dün kapandığı için Szalai en azından ara transfere kadar Fenerbahçe'de kalmış oldu. İşte Szalai'nin transfer cevabı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 09:25
Attila Szalai'den transfer yanıtı!

Napoli'ye Transfer olan Kim Min-Jae'nin boşluğunu henüz dolduramayan Fenerbahçe'de, savunmanın diğer önemli ismi Attila Szalai'nin durumu dün netleşti.

Attila Szalai'den transfer yanıtı!

Rusya'nın Zenit takımından teklif alan Macar futbolcu, sarı lacivertli kulüpte kalmayı tercih etti.

Attila Szalai'den transfer yanıtı!

Zenit bonservis için 17 milyon Euro'ya kadar çıktı.

Attila Szalai'den transfer yanıtı!

Fenerbahçe öneriyi reddetmiş ancak son karar yine de futbolcuya bırakılmıştı.

Attila Szalai'den transfer yanıtı!

2.2 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Teklifi değerlendiren Szalai, perşembe akşamı sarı lacivertli yöneticilerle görüştü.

Attila Szalai'den transfer yanıtı!

Zenit'e gitmeyi düşünmediğini ve bu sezon da takımda kalacağını bildirdi.

Attila Szalai'den transfer yanıtı!

Szalai'nin kalması bu oyuncuya büyük güven duyan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u sevindirdi.

Attila Szalai'den transfer yanıtı!

Ocak 2021'de 2 milyon 200 bin Euro'ya Apollon Limassol'dan alınan Attila Szalai, sarı lacivertlilerin bu sezon oynadığı 10 maçta da forma giyerken, 1 gol attı.

Attila Szalai'den transfer yanıtı!

UEFA AVRUPA LİGİ LİSTESİ İÇİN SON GÜN

Avrupa'nın 5 büyük ligi La Liga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da yaz transfer dönemi dün sona erdi.

Attila Szalai'den transfer yanıtı!

Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek Fenerbahçe'nin son kadrosunu bu gece saat 24.00'e kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.

Attila Szalai'den transfer yanıtı!

Yeni golcü transferi bugüne yetişmezse UEFA kadrosunda yer alamayacak.

Attila Szalai'den transfer yanıtı!

Bu kapsamda, takımdan ayrılacak son isimlerin de bugün belirlenmesi bekleniyor.

Attila Szalai'den transfer yanıtı!

Başkan Ali Koç'un transfer çalışmaları için dün İngiltere'ye gittiği öğrenildi.

Attila Szalai'den transfer yanıtı!

Yabancı santrforun netleşmesinin ardından yerli oyunculara ilişkin çalışmalar yapılacağı belirtildi.

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