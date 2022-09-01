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SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürdürülüyor!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u evinde konuk edecek olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürdürülüyor. Sarı-lacivertliler, antrenmana salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; 2 grup halinde pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 14:16
SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürdürülüyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 1 Eylül Perşembe günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; 2 grup halinde pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 2 Eylül Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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