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Galatasaray'ın transfer hedefi Mauro Icardi Fenerbahçe'ye mi imza atacak? Gürcan Bilgiç canlı yayında açıkladı!

Fenerbahçe uzun süredir Sörloth, Maxi Gomez, Muriel ve Sardar Azmoun transferleriyle ilgileniyordu. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi köşe yazarı Gürcan Bilgiç, Futbol Plus Youtube kanalında Fenerbahçe'ye dair flaş bir transfer gelişmesini aktardı. Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın modaretörlüğündeki programda Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Mauro Icardi'yi transfer etmeye çok yakın olduğunu ifade etti. İşte o program...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 12:51
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'ın transfer hedefi Mauro Icardi Fenerbahçe'ye mi imza atacak? Gürcan Bilgiç canlı yayında açıkladı!

Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı.

Son zamanlarda Maxi Gomez, Muriel ve Sardar Azmoun'u gündemine alan sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın da peşinde olduğu Mauro Icardi ile anlaşabileceği ortaya çıktı.

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi köşe yazarı Gürcan Bilgiç, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın moderatörlüğünde, Futbol Plus Youtube kanalında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Mauro Icardi'yi transfer etmeye çok yakın olduğunu ifade etti.

İŞTE O PROGRAM

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