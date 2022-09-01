Galatasaray'ın transfer hedefi Mauro Icardi Fenerbahçe'ye mi imza atacak? Gürcan Bilgiç canlı yayında açıkladı!

Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı.
Son zamanlarda Maxi Gomez, Muriel ve Sardar Azmoun'u gündemine alan sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın da peşinde olduğu Mauro Icardi ile anlaşabileceği ortaya çıktı.
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi köşe yazarı Gürcan Bilgiç, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın moderatörlüğünde, Futbol Plus Youtube kanalında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Mauro Icardi'yi transfer etmeye çok yakın olduğunu ifade etti.
İŞTE O PROGRAM