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Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

Son dakika spor haberi: Avrupa'da büyük liglerde yaz transferi bugün kapanıyor. Forvet ve olası stoper takviyesi için 8 Eylül'e kadar süresi olan Fenerbahçe, talipleri olan Attila Szalai ve Miha Zajc için kararını bugün verecek. Öte yandan sarı-lacivertlilerde golcü arayışı da devam ediyor. Kanarya'da son olarak Manchester United forması giyen Martial ismi güdeme geldi. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

Miha Zajc'a da İtalya'dan teklifler bulunuyor. Sloven orta saha özellikle geçen sezon sergilediği başarılı performans sonrası takım içinde ağırlığını artırmıştı.

Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

Jesus döneminde ligde 4 maçta şans bulan 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asist ile başarılı çizgisini sürdürdü.

Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

Yönetim, kontratının son senesine giren Zajc konusunda tekliflerin durumuna göre Jesus'un da görüşünü alarak karar verecek. Zajc kalırsa sözleşmesi uzatılacak.

Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

SZALAI'NİN KADERİ BELLİ OLUYOR
Aston Villa ve Brighton'un radarındaki Attila Szalai için kritik saatler başladı... İngiltere'de yaz transfer dönemi 1 Eylül'de kapanacağı için Macar stoperin Ada'ya gidip gitmeyeceği bugün belli olacak.

Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

Szalai için Zenit'in de teklifi bulunuyor. Rusya'da transfer sezonu Türkiye gibi 8 Eylül'e kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

Szalai'nin satılması durumunda Fenerbahçe bir stoper takviyesi daha yapacak. Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Kaan Ayhan ve Mert Müldür listedeki isimler.

Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

3 İSİM DAHA GÖNDERILECEK
Yabancı sayısı hala 14'ten fazla olan Fenerbahçe, Filip Novak'ı da göndermeye çalışıyor.

Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

Karagümrük ile adı anılan Çekyalı sol bekin menajerinin birkaç kulüple daha temasta olduğu gelen haberler arasında...

Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

Kısa süre içinde açıklamanın gelmesi bekleniyor. Novak'ın yanı sıra Maxi Gomez'e de yer açmak için iki yabancı ile daha yollar ayrılmak zorunda.

Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

Lemos ilk aday. Satış olmazsa diğer isim için Gustavo Henrique ve Bruma'nın adları geçiyor. Son kararı Jorge Jesus verecek.

Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

Forvet transferi konusunda Valencia'dan Maxi Gomez ile ilgilenen Fenerbahçe, oyuncunun adının Trabzonspor ile anılması üzerine rotayı Anthony Martial'e çevirdi.

Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

Sarı-lacivertlilerin, Manchester United'a geri dönen ancak takımda şans bulamayan 26 yaşındaki golcü için İngilizler'e kiralama önerisinde bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

2015'te 60 milyon euro bonservisle Premier Lig ekibine giden Fransız yıldız, geçen sezon Sevilla'da yarım devre kiralık oynamıştı.

Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

Teknik direktör Jorge Jesus'un da onay vermesinin ardından yönetimin İngiliz kulübüyle masaya oturduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

Santrfor mevkisinde görev yapan Martial, sol ve sağ kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

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