Fenerbahçe'de kritik gün! Sürpriz ayrılıklar ve transfer...

Miha Zajc'a da İtalya'dan teklifler bulunuyor. Sloven orta saha özellikle geçen sezon sergilediği başarılı performans sonrası takım içinde ağırlığını artırmıştı.
Miha Zajc'a da İtalya'dan teklifler bulunuyor. Sloven orta saha özellikle geçen sezon sergilediği başarılı performans sonrası takım içinde ağırlığını artırmıştı.
Jesus döneminde ligde 4 maçta şans bulan 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asist ile başarılı çizgisini sürdürdü.
Yönetim, kontratının son senesine giren Zajc konusunda tekliflerin durumuna göre Jesus'un da görüşünü alarak karar verecek. Zajc kalırsa sözleşmesi uzatılacak.