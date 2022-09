FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dimitrios Pelkas Hull City'ye transfer oldu!

Fenerbahçe, Yunan futbolcu Pelkas'ın Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü

HULL CITY DE TRANSFERİ BU VİDEO İLE DUYURDU👇

The one you have been waiting for... 😏#WelcomeDimitrios 🇬🇷#hcafc pic.twitter.com/OeX97fHkC7