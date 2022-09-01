FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dimitrios Pelkas Hull City'ye transfer oldu!

Fenerbahçe, Yunan futbolcu Pelkas'ın Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2022
Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olmuştur.
Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/Y3xlInYyKP
HULL CITY DE TRANSFERİ BU VİDEO İLE DUYURDU👇
The one you have been waiting for... 😏#WelcomeDimitrios 🇬🇷#hcafc pic.twitter.com/OeX97fHkC7— Hull City (@HullCity) September 1, 2022