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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dimitrios Pelkas Hull City'ye transfer oldu!

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, İngiltere Championship takımlarından Hull City'ye transfer oldu. Fenerbahçe transferi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 20:02 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 20:10
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dimitrios Pelkas Hull City'ye transfer oldu!

Fenerbahçe, Yunan futbolcu Pelkas'ın Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü

HULL CITY DE TRANSFERİ BU VİDEO İLE DUYURDU👇

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