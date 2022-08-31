Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Maxi Gomez derken Muriel...

Sarı-Lacivertliler'in Valencia'nın yıldızı Maxi Gomez ile anlaştığı ileri sürülmüştü. Ancak İspanyol ve Uruguay basınının iddiasına göre yıldız oyuncu Süper Lig'e gelme konusunda halen tereddüt yaşıyor. Maddi anlamda ise Fenerbahçe ve Gomez arasında sorun gözükmüyor…