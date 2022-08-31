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Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Maxi Gomez derken Muriel...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Uzun süredir Maxi Gomez'i kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilerde, sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Maxi Gomez transferini bitirme aşamasına gelirken, gündeme bambaşka bir isim geldi. Buna göre Fenerbahçe, rotasını Atalanta forması giyen Muriel'e çevirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:54
Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Maxi Gomez derken Muriel...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan kadrodaki yabancı oyuncularını göndermeyi planlayan Sarı-Lacivertliler bir yandan da yapacağı transferlere kilitlendi.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Maxi Gomez derken Muriel...

Sarı-Lacivertliler'in Valencia'nın yıldızı Maxi Gomez ile anlaştığı ileri sürülmüştü. Ancak İspanyol ve Uruguay basınının iddiasına göre yıldız oyuncu Süper Lig'e gelme konusunda halen tereddüt yaşıyor. Maddi anlamda ise Fenerbahçe ve Gomez arasında sorun gözükmüyor…

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Maxi Gomez derken Muriel...

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin golcü transferinde bu gelişmeler yaşanırken ortaya sürpriz bir isim geldi. Kanarya'nın Atalanta forması giyen Luis Muriel ile görüşmelere başladığı belirtildi. Maxi Gomez'in transferinde sürpriz yaşanması durumunda Kolombiyalı golcü için şartlar zorlanacak.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Maxi Gomez derken Muriel...

31 yaşındaki yıldız oyuncu, 2019 yılından beri Atalanta forması giyiyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Muriel, bu sezon Serie A'da 3 maça çıktı ancak golle tanışamadı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Maxi Gomez derken Muriel...

2019 yılında Sevilla'dan Atalanta'ya 21.2 milyon Euro'ya transfer olan tecrübeli oyuncu, 45 kez milli takım formasını giyerken 8 gole imza attı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Maxi Gomez derken Muriel...

Muriel, Udinese, Granada, Lecce, Sampdoria ve Fiorentina'da da forma giydi. Kariyerinde 418 maçta 142 gole imza atarken 67 de asist yaptı. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Atalanta transfere sıcak bakıyor.

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