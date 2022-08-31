Fenerbahçe'de Attila Szalai transferindeki gerçek ortaya çıktı! Anlaşma sağlandı ama...

2022/2023 sezonu için takviye çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, takımın başına Jorge Jesus'u getirdikten sonra kadrosunu önemli ölçüde yenilemişti.
2022/2023 sezonu için takviye çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, takımın başına Jorge Jesus'u getirdikten sonra kadrosunu önemli ölçüde yenilemişti.
8 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, stoper ve forvet takviyeleriyle transferi noktalamayı planlıyor.
Forvet transferi için adı Maxi Gomez, Luis Muriel ve Mauro Icardi gibi isimlerle anılan Kanarya, Luan Peres transferi sonrası Attila Szalai için gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.
FENERBAHÇE İLE ZENIT ANLAŞTI
Zenit, Wolfsburg, Bologna, West Ham United gibi takımlar Macar stopere ilgi gösterirken; Fenerbahçe ile Zenit, Szalai transferi için 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlamıştı.
SZALAI TEKLİFİ REDDETTİ
Macar basını, Rus ekibinin Szalai'ye yıllık 2.5 milyon Euro maaş önerdiğini duyururken; 24 yaşındaki savunma oyuncusunun Zenit'in teklifini reddettiği yazıldı.