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Fenerbahçe'de Attila Szalai transferindeki gerçek ortaya çıktı! Anlaşma sağlandı ama...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Luan Peres'i takıma kazandıran Fenerbahçe, Brezilyalı stoperin transferi sonrası Attila Szalai için gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı. Zenit, Macar stoper için 20 milyon Euro teklif ederken; 24 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 21:53 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 21:53
Mert Kılıç
Fenerbahçe'de Attila Szalai transferindeki gerçek ortaya çıktı! Anlaşma sağlandı ama...

2022/2023 sezonu için takviye çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, takımın başına Jorge Jesus'u getirdikten sonra kadrosunu önemli ölçüde yenilemişti.

Fenerbahçe'de Attila Szalai transferindeki gerçek ortaya çıktı! Anlaşma sağlandı ama...

8 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, stoper ve forvet takviyeleriyle transferi noktalamayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Attila Szalai transferindeki gerçek ortaya çıktı! Anlaşma sağlandı ama...

Forvet transferi için adı Maxi Gomez, Luis Muriel ve Mauro Icardi gibi isimlerle anılan Kanarya, Luan Peres transferi sonrası Attila Szalai için gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Fenerbahçe'de Attila Szalai transferindeki gerçek ortaya çıktı! Anlaşma sağlandı ama...

FENERBAHÇE İLE ZENIT ANLAŞTI

Zenit, Wolfsburg, Bologna, West Ham United gibi takımlar Macar stopere ilgi gösterirken; Fenerbahçe ile Zenit, Szalai transferi için 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe'de Attila Szalai transferindeki gerçek ortaya çıktı! Anlaşma sağlandı ama...

SZALAI TEKLİFİ REDDETTİ

Macar basını, Rus ekibinin Szalai'ye yıllık 2.5 milyon Euro maaş önerdiğini duyururken; 24 yaşındaki savunma oyuncusunun Zenit'in teklifini reddettiği yazıldı.

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