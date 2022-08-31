FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Icardi için görüşmelere başladı

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için girişimlere başladığı öne sürüldü.
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için girişimlere başladığı öne sürüldü.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; PSG ve Galatasaray, Mauro Icardi için pazarlıklarını sürdürürken Fenerbahçe, son saatlerde transfer görüşmelerini başlattı.
Haberde, Icardi'nin de Fenerbahçe ihtimaline sıcak baktığı ifade edildi.
"YÖNETİCİLER YALANLADI"
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul ise, "Icardi konusunu Fenerbahçeli yöneticilere sordum ve bu konuyu yalanladılar" dedi.
PSG formasıyla 3 sezonda 92 maça çıkan Mauro Icardi, 38 gollük katkı sağlamıştı. Fransız ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bununan Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri de tam 22 milyon Euro.