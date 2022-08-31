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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Icardi için görüşmelere başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe forvet arayışlarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan PSG'nin Arjantinli golcüsü Icardi için devreye girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:38 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:45
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Icardi için görüşmelere başladı

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için girişimlere başladığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Icardi için görüşmelere başladı

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; PSG ve Galatasaray, Mauro Icardi için pazarlıklarını sürdürürken Fenerbahçe, son saatlerde transfer görüşmelerini başlattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Icardi için görüşmelere başladı

Haberde, Icardi'nin de Fenerbahçe ihtimaline sıcak baktığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Icardi için görüşmelere başladı

"YÖNETİCİLER YALANLADI"

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul ise, "Icardi konusunu Fenerbahçeli yöneticilere sordum ve bu konuyu yalanladılar" dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Icardi için görüşmelere başladı

PSG formasıyla 3 sezonda 92 maça çıkan Mauro Icardi, 38 gollük katkı sağlamıştı. Fransız ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bununan Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri de tam 22 milyon Euro.

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