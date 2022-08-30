TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha Bundesliga yolcusu! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Bu bağlamda sarı-lacivertlilerin golcü ismi Mergim Berisha'nın transfer görüşmeleri yapmak için Almanya'ya gittiği öğrenildi.
24 yaşındaki forvet için Stuttgart devrede.
Transferin gerçekleşmesi halinde Alman ekibinin, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.
Berisha bu sezon şans bulduğu tek maçta Ümraniyespor'a bir gol atmıştı.