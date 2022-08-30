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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha Bundesliga yolcusu! Bonservis bedeli...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de kadro mühendisliği kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Golcü futbolcu Mergim Berisha'nın Bundesliga yolcusu olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 09:35
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha Bundesliga yolcusu! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha Bundesliga yolcusu! Bonservis bedeli...

Bu bağlamda sarı-lacivertlilerin golcü ismi Mergim Berisha'nın transfer görüşmeleri yapmak için Almanya'ya gittiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha Bundesliga yolcusu! Bonservis bedeli...

24 yaşındaki forvet için Stuttgart devrede.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha Bundesliga yolcusu! Bonservis bedeli...

Transferin gerçekleşmesi halinde Alman ekibinin, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha Bundesliga yolcusu! Bonservis bedeli...

Berisha bu sezon şans bulduğu tek maçta Ümraniyespor'a bir gol atmıştı.

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