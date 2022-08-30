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Makine durdu

Valencia 22’de kızardı. Adil de 54’te atıldı... Konya, Muhammet Demir ile 3 puanı kaptı. İlk 3 maçta 13 gol bulan F.Bahçe dün 2 isabetli şut atabildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50
Makine durdu

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Eskişehir'de oynanan maçta Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilerek bu sezon ilk yenilgisini aldı. Süper Lig'in ilk üç haftasında rakip ağlara 13 gol gönderen sarı-lacivertliler dün adeta stop etti. Enner Valencia'nın 22. dakikada kırmızı kart görmesiyle on kişi kalan Kanarya ilk yarıda rakip kaleye dahi gitmekte zorlandı. Devre golsüz sona erdi. İkinci yarının 54. dakikasında Adil'in ikinci sarıdan atılması ile sahada oyuncu sayıları yeniden eşitlendi.


Valencia'nın kartı hakem yorumcularını böldü. 'Doğru' diyen de oldu, 'yanlış' diyen de... Valencia'nın Adil'in tahriğine rağmen daha profesyonel davranması gerektiği belirtildi.


DEMİR'DEN ALTIN KAFA
Sessizliği bozan ev sahibinden Muhammet Demir oldu. 66'da Bytyqi'nin ortasına kafayı vuran Demir, Konyaspor'u öne geçirdi: 1-0. Fenerbahçe'nin beraberlik çabaları sonuç vermeyince üç puan Konyaspor'un oldu. Ligde bu sezon ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 7 puanda kaldı. Konyaspor ise puanını 8'e yükseltti. Kanarya 5. haftada sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Konyaspor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

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