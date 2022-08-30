İyi oynayamadık

Portekizli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden bu yana takım ilk kez istediklerimizi uygulayamadı. İyi bir bir maç çıkartamadık. Valencia'nın kırmızı kartı hem ofansif, hem defansif anlamda organizasyonumuzu kaybetmememize neden oldu. Ön bölgedeki organizasyonu beğenmedim. Çok fazla pozisyon olan bir maç değildi. Rakibimiz de çok fazla pozisyona giremedi. Nadir ataklardan birinde golü yedik. Ön bölgede yeteri kadar dinamik değildik. Bir kişi eksik de olsa daha iyi performans göstermeliydik." diye konuştu.



NE YAPSA TUTMADI

Jesus, on kişi kalınca 3'lü defanstan 4'lü savunmaya geçti. Lemos'u çıkarıp Serdar Dursun'u aldı. Devrede, İrfan+Osayi hamlelerini yaptı. Yenilgiyi önleyemedi.