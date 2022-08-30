Fenerbahçe'nin transfer hedefi Willian'ın yeni takımı belli oldu!

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadrosuna tecrübeli bir oyuncuyu kattı. Son olarak Corinthians forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Willian, kariyerine Ada'da devam edecek.
WILLIAN, FULHAM İLE ANLAŞTI
Corinthians'ta ölüm tehditleri aldıktan sonra ayrılık kararını açıklayan futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Fulham ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.
WILLIAN, FULHAM İLE ANLAŞTI
Corinthians'ta ölüm tehditleri aldıktan sonra ayrılık kararını açıklayan futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Fulham ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.