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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Willian'ın yeni takımı belli oldu!

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Brezilyalı yıldız Willian'a dair yeni bir gelişme yaşandı. Corinthians forması giyen Brezilyalı yıldızın, kariyerini nerede devam ettireceği belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 16:55
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Willian'ın yeni takımı belli oldu!

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadrosuna tecrübeli bir oyuncuyu kattı. Son olarak Corinthians forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Willian, kariyerine Ada'da devam edecek.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Willian'ın yeni takımı belli oldu!

WILLIAN, FULHAM İLE ANLAŞTI

Corinthians'ta ölüm tehditleri aldıktan sonra ayrılık kararını açıklayan futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Fulham ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Willian'ın yeni takımı belli oldu!

WILLIAN, FULHAM İLE ANLAŞTI

Corinthians'ta ölüm tehditleri aldıktan sonra ayrılık kararını açıklayan futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Fulham ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Willian'ın yeni takımı belli oldu!

Premier Lig'de 7 sezon Chelsea forması giyen 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Cup şampiyonluğu, 1 Lig Kupası şampiyonluğu ve 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden Willian daha sonra Arsenal forması giymişti.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Willian'ın yeni takımı belli oldu!

AİLE VE VURGUSU YAPMIŞTI

Geçtiğimiz yaz Brezilya ekiplerinden Corinthians'a giderek kariyerinde yeni bir sayfa açan Willian, ailesinin ve can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu yaptığı açıklamayla dile getirmişti.

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