Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşüyor

Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşüyor

Fenerbahçe, kadrodaki yabancı sayısını indirmeye çalışırken takıma yeni eklenecek isimleri de netleştirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonu birinci transfer döneminin bitimi olan 8 eylüle kadar kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 17:55
Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşüyor

Transfer sezonunda sona yaklaşılırken Fenerbahçe, kadrodaki fazla isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor.

Fenerbahçe, kadrodaki yabancı sayısını indirmeye çalışırken takıma yeni eklenecek isimleri de netleştirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonu birinci transfer döneminin bitimi olan 8 eylüle kadar kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda.

Sarı-lacivertli ekipte; Tisserand, Meyer, Caulker'ın ardından Pelkas ile de yollar ayrılarak yabancı oyuncu sayısında yönetimin eli kuvvetlenecek. Bu oyuncuların haricinde ise Berisha ve Novak ise gönderilecekler arasında yer alıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un hangi futbolcuları tercih edeceği henüz netleşmezken gönderilecekler listesinde sürpriz isimlerin olması da söz konusu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - Konyaspor maçındaki kırmızı kart çok konuşuldu! Enner Valencia’nın pozisyonunu Erman Toroğlu yorumladı…
'Ben biraz rahatsızım' dedi canlı yayında kalp krizi geçirdi! Emekli iş insanı, borsacı Nasrullah Ayan yoğun bakımda
F.Bahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya!
Kartal'a sürpriz kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya!
F.Bahçe'de ayrılık! Alman takımı için sağlık kontrollerinde
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? İOKBS hangi gün, saat kaçta? | İOKBS kaç soru, ne kadar sürüyor? - İOKBS giriş belgesi ekranı
DOLAR NE KADAR OLDU? 30 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 31 Ağustos Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'a sürpriz kanat! Kartal'a sürpriz kanat! 18:43
Umut Bozok Trabzonspor'da! İşte geliş saati Umut Bozok Trabzonspor'da! İşte geliş saati 18:23
Kartal'dan Kaan Ayhan hamlesi! Bonservisi belli oldu Kartal'dan Kaan Ayhan hamlesi! Bonservisi belli oldu 18:23
F.Bahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! F.Bahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! 18:17
Icardi'den sonra bir bomba daha! PSG'li yıldız... Icardi'den sonra bir bomba daha! PSG'li yıldız... 18:03
Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşüyor Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşüyor 17:55
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık! Alman takımı için sağlık kontrollerinde F.Bahçe'de ayrılık! Alman takımı için sağlık kontrollerinde 17:19
Rezerv Lig'de de kazanan Kayserispor Rezerv Lig'de de kazanan Kayserispor 17:16
Ümraniye - Trabzon maçı o statta oynanacak Ümraniye - Trabzon maçı o statta oynanacak 17:09
Burak Yılmaz'dan flaş açıklama! Burak Yılmaz'dan flaş açıklama! 17:02
F.Bahçe de istiyordu... İşte yeni takımı! F.Bahçe de istiyordu... İşte yeni takımı! 16:54
Başakşehir ayrılığı resmen duyurdu Başakşehir ayrılığı resmen duyurdu 16:36