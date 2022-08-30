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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gönderilecekler listesinde sürpriz olabilir!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yabancı oyuncu sayısını azaltmaya çalışıyor. Sarı-lacivertlilerde Novak'la Berisha'nın ayrılması beklenirken, listede sürpriz isimlerin de olabileceği belirtiliyor. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 11:58
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gönderilecekler listesinde sürpriz olabilir!

Transfer sezonunda sona yaklaşılırken Fenerbahçe, kadrodaki fazla isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gönderilecekler listesinde sürpriz olabilir!

Fenerbahçe, kadrodaki yabancı sayısını indirmeye çalışırken takıma yeni eklenecek isimleri de netleştirmeye çalışıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gönderilecekler listesinde sürpriz olabilir!

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonu birinci transfer döneminin bitimi olan 8 eylüle kadar kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gönderilecekler listesinde sürpriz olabilir!

Sarı-lacivertli ekipte; Tisserand, Meyer, Caulker'ın ardından Pelkas ile de yollar ayrılarak yabancı oyuncu sayısında yönetimin eli kuvvetlenecek. Bu oyuncuların haricinde ise Berisha ve Novak ise gönderilecekler arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gönderilecekler listesinde sürpriz olabilir!

Teknik direktör Jorge Jesus'un hangi futbolcuları tercih edeceği henüz netleşmezken gönderilecekler listesinde sürpriz isimlerin olması da söz konusu.

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