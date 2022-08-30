FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Alfredo Morelos'a kanca!

Geçtiğimiz sezon 42 resmi karşılaşmada görev yapan Morelos 18 gol atarken 8 de asist yaptı. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen Kolombiyalı yıldız milli takımda 11 kez görev yapıp rakip ağları 1 kez sarstı.