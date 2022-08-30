Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Alfredo Morelos'a kanca!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Alfredo Morelos'a kanca!

Transfer haberi... Jorge Jesus yönetiminde iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli yönetim Konya mağlubiyeti sonrası transferde düğmeye bastı. Jesus'un istediği golcülere yönelen Fenerbahçe gündemine Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'u aldı. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 19:54
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Alfredo Morelos'a kanca!

Forvet transferini bitirmek için 1 Eylül tarihini gözüne kestiren Fenerbahçe'de herkes Maxi Gomez'in imzasını beklerken çok sürpriz bir gelişme yaşandı. İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'un Sarı-Lacivertliler'in gündemine girdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Alfredo Morelos'a kanca!

Takvim'in haberine göre Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı yıldız bu sezon ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı. Bu gelişme sonrası Morelos'a kulüp aramaya başlayan menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Alfredo Morelos'a kanca!

Sarı-Lacivertli yönetimin konuyu teknik direktör Jorge Jesus'a aktırdığı, Portekizli hocanın vereceği raporun ardından kesin kararın verileceği öğrenildi. 2017 yılından bu yana Rangers formasını giyen Alfredo Morelos 228 maçta 113 gol ve 51 asistlik çok önemli bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Alfredo Morelos'a kanca!

Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 26 yaşındaki forvet bu sezon 4 maçta 73 dakika sahada kalabilirken 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Alfredo Morelos'a kanca!

Geçtiğimiz sezon 42 resmi karşılaşmada görev yapan Morelos 18 gol atarken 8 de asist yaptı. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen Kolombiyalı yıldız milli takımda 11 kez görev yapıp rakip ağları 1 kez sarstı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig devinden sürpriz Mauro Icardi hamlesi! Galatasaray istemişti...
'Ben biraz rahatsızım' dedi canlı yayında kalp krizi geçirdi! Emekli iş insanı, borsacı Nasrullah Ayan yoğun bakımda
Umut Bozok Trabzonspor'da! İşte geliş saati
Kartal'dan Kaan Ayhan hamlesi! Bonservisi belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Enner Valencia PFDK'da! İşte sevk edildiği madde
Dembele'den flaş karar! F.Bahçe ve G.Saray...
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? İOKBS hangi gün, saat kaçta? | İOKBS kaç soru, ne kadar sürüyor? - İOKBS giriş belgesi ekranı
DOLAR NE KADAR OLDU? 30 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 31 Ağustos Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Enner Valencia PFDK'ya sevk edildi! Enner Valencia PFDK'ya sevk edildi! 20:46
Özbek'ten şampiyonluk sözleri! "Eksikler tamamlanınca..." Özbek'ten şampiyonluk sözleri! "Eksikler tamamlanınca..." 20:15
Dembele'den flaş karar! F.Bahçe ve G.Saray... Dembele'den flaş karar! F.Bahçe ve G.Saray... 20:02
Ataman'dan Karadağ yorumu: Gerekli hazırlıkları yaptık Ataman'dan Karadağ yorumu: Gerekli hazırlıkları yaptık 20:02
F.Bahçe'ye Kolombiyalı golcü! F.Bahçe'ye Kolombiyalı golcü! 19:54
Sivasspor galibiyete hasret! Sivasspor galibiyete hasret! 19:32
Daha Eski
Kartal'a sürpriz kanat! Kartal'a sürpriz kanat! 18:43
Umut Bozok Trabzonspor'da! İşte geliş saati Umut Bozok Trabzonspor'da! İşte geliş saati 18:23
Kartal'dan Kaan Ayhan hamlesi! Bonservisi belli oldu Kartal'dan Kaan Ayhan hamlesi! Bonservisi belli oldu 18:23
F.Bahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! F.Bahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! 18:17
Icardi'den sonra bir bomba daha! PSG'li yıldız... Icardi'den sonra bir bomba daha! PSG'li yıldız... 18:03
Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşüyor Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşüyor 17:55