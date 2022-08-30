FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bunun yanına "şımarık" kelimesini de eklemek gerekiyor. Valencia'nın kırmızıya neden olan hareketi de şımarıklık, Ferdi'nin İrfan Can'ın pasının peşinden koşmaması da. Üst üste farklı galibiyetler geldikleri bu maçta, "nasıl olsa kazanırız" tavrını taşımaları da tüm takıma yansıyan gevşeklik. Duran top haricinde pozisyon bulamadan bitirdiler maçı. Bir hafta önce Adana Demirspor bu sarsak yapıyı birkaç kere deldi. Konyaspor'un saha organizasyonu Demirspor'un da önünde. Çok kolay oldu onlar için bu sarsıntıdan sonuç çıkarmak. Jesus'un ikinci 45'teki tüm hamleleri akıllıcaydı. Rakip eksik kaldığında istedikleri baskıyı kurdular ve oyunu ele geçirdiler. Ancak rakibin ezberinden çıkan gol ile tüm hesaplar şaştı. Puan kayıpları kaçınılmaz. Önemli olan öz eleştiriyi doğru yapmak. Lincoln sol bek oynayamıyor, iki orta saha ile oyun dönmüyor, üçlü ön taraf iç sahada belki iş yapıyor ama pas kanalları kesildiği anda etkisiz eleman oluyorlar.