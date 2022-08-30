Dinamo Kievli Serhiy Sydorchuk'tan Fenerbahçe açıklaması' "En güçlü ekip..."

31 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Grubu genel olarak değerlendirmem gerekirse, belirgin bir şey söyleyemem. Fenerbahçe'yi iyi biliyorum çünkü sezon başında onlara karşı oynamıştı. Diğer takımlar hakkında henüz net bir fikrim yok." dedi.