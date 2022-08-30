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Dinamo Kievli Serhiy Sydorchuk'tan Fenerbahçe açıklaması' "En güçlü ekip..."

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev'in kaptanı Serhiy Sydorchuk, Ukrayna basınına grup aşamalarını değerlendirdi. Serhiy Sydorchuk, yaptığı konuşmada Fenerbahçe'den bahsederken, "3. torbadaki en zor rakbi çektik" dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 10:07
Dinamo Kievli Serhiy Sydorchuk'tan Fenerbahçe açıklaması' "En güçlü ekip..."

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakibi Dinamo Kiev'in takım kaptanı Ukraynalı oyuncu Serhiy Sydorchuk, Fenerbahçe ile yeniden eşleşmelerini değerlendirdi.

Dinamo Kievli Serhiy Sydorchuk'tan Fenerbahçe açıklaması' "En güçlü ekip..."

31 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Grubu genel olarak değerlendirmem gerekirse, belirgin bir şey söyleyemem. Fenerbahçe'yi iyi biliyorum çünkü sezon başında onlara karşı oynamıştı. Diğer takımlar hakkında henüz net bir fikrim yok." dedi.

Dinamo Kievli Serhiy Sydorchuk'tan Fenerbahçe açıklaması' "En güçlü ekip..."

Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu söyleyen Sydorchuk, "3. torbadan çekebileceğimiz en güçlü ekibi çektik, yani Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'nin oyun organizasyonuna, transferlerine ve teknik direktörlerinin çalışmalarına bakarsak bu sezon çok ciddi olduklarını söyleyebiliriz.

Dinamo Kievli Serhiy Sydorchuk'tan Fenerbahçe açıklaması' "En güçlü ekip..."

Ayrıca Jesus'un Dinamo Kiev'i istediğini duydum, onlarla karşılaşmak zor olacak." ifadelerini kullandı.

Dinamo Kievli Serhiy Sydorchuk'tan Fenerbahçe açıklaması' "En güçlü ekip..."

Sezon başında Dinamı Kiev ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşan Fenerbahçe 0-0'ın rövanşında rakibine 2-1 yenilerek mağlup olmuştu.

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