Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar Valencia'ya sert eleştiride bulundu! "Sorumsuz Valencia"

Ahmet Çakar Valencia'ya sert eleştiride bulundu! "Sorumsuz Valencia"

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmanın 22. dakikasında kırmızı kart gören Enner Valencia'ya sert eleştiride bulundu. (FB HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 07:00
Ahmet Çakar Valencia'ya sert eleştiride bulundu! "Sorumsuz Valencia"

Fenerbahçe tel tel döküldü… Adını ve formasını bilmeyen biri olsa 'adeta mahalle takımı' der. Koskoca F.Bahçe 11'e 11 kötü oynadı, 10'a 11 kötü oynadı, 10'a 10 oynanırken çok daha kötü oynadı.

Ahmet Çakar Valencia'ya sert eleştiride bulundu! "Sorumsuz Valencia"

Koskoca F.Bahçe 90 dakikada kaleye sadece 1 tane mi şut atar? Koskoca F.Bahçe bu kadar çok top kaybeder mi? Koskoca F.Bahçe bu kadar düşük tempo ile oynar mı? Kadro ile çok fazla oynanıyor.

Ahmet Çakar Valencia'ya sert eleştiride bulundu! "Sorumsuz Valencia"

Kimin nerede, ne zaman görev alacağı belli değil. Bir de basit bir yerleşim hatasından gelen Konyaspor'un golü eklendiğinde yenilgi kaçınılmaz oldu.

Ahmet Çakar Valencia'ya sert eleştiride bulundu! "Sorumsuz Valencia"

Valencia oyundan atıldı… Hakemin arkası dönükken kırmızı kart göstermesini anlayamıyorum. Valencia'nın bir hamlesi var ama asla şiddeti yüksek değil. Fakat pozisyonda hakemden çok bu ortamı sağlayan Valencia'nın sorumsuzluğunu eleştirmek lazım.

Ahmet Çakar Valencia'ya sert eleştiride bulundu! "Sorumsuz Valencia"

Valencia kalsaydı F.Bahçe daha mı iyi oynardı? Ya da puan alır mıydı? Bilmek imkânsız ama dün geceki F.Bahçe'ye baktığımızda tek farklı mağlubiyet bile mükemmel sonuç.

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