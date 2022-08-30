Ahmet Çakar Valencia'ya sert eleştiride bulundu! "Sorumsuz Valencia"

Fenerbahçe tel tel döküldü… Adını ve formasını bilmeyen biri olsa 'adeta mahalle takımı' der. Koskoca F.Bahçe 11'e 11 kötü oynadı, 10'a 11 kötü oynadı, 10'a 10 oynanırken çok daha kötü oynadı.
Koskoca F.Bahçe 90 dakikada kaleye sadece 1 tane mi şut atar? Koskoca F.Bahçe bu kadar çok top kaybeder mi? Koskoca F.Bahçe bu kadar düşük tempo ile oynar mı? Kadro ile çok fazla oynanıyor.
Kimin nerede, ne zaman görev alacağı belli değil. Bir de basit bir yerleşim hatasından gelen Konyaspor'un golü eklendiğinde yenilgi kaçınılmaz oldu.