Maçta o anlar: Fenerbahçe'de sinirler gerildi! İrfan Can'dan Ferdi'ye tepki

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Arabam.com Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçın 83. dakikasında Fenerbahçe orta sahada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Can, solda duran Ferdi'ye pas verdi ancak pası beklemeyen Ferdi Kadıoğlu topu tutamadı.
İşte o anlar:
Bu pozisyon sonrası İrfan Can, Ferdi'ye sinirlenerek tepki gösterdi.
Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus'un pozisyon sonrası saha kenarındaki haliyse ekranlara böyle yansıdı: