Haberler Fenerbahçe Konyaspor maçında kırmızı kart gören Enner Valencia sosyal medya hesabından özür diledi

Konyaspor maçında kırmızı kart gören Enner Valencia sosyal medya hesabından özür diledi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe taraftarından özür diledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 00:25 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 00:31
Konyaspor maçında kırmızı kart gören Enner Valencia sosyal medya hesabından özür diledi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe'nin Ekvatorlu oyuncusu Enner Valencia sosyal medya hesabından özür diledi. Valencia gördüğü kırmızı kart nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayınladı;

Enner Valencia: "Tüm arkadaşlarımdan, teknik ekipten ve Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum."

"Hafta boyunca çalışılan ve planlanan her şeyi aksattığım için yenilginin sorumluluğunu alıyorum."

Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderen Valencia, "Hakemin kararını kabul etmiyorum. Ancak bu yenilginin sorumluluğunu alıyorum. Bize inanmaktan vazgeçmeyin. Tüm olumsuzluklara rağmen savaşacağız. ifadelerini kullandı.

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