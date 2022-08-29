Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Jorge Jesus: İyi bir maç çıkaramadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor'a karşı 1-0 kaybedilen mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "İlk defa istediklerimizi uygulayamadığız bir maç oldu. İyi bir maç çıkaramadık." dedi.

İşte o sözler...

Jorge Jesus: Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden itibaren oynadığımız bütün maçları değerlendirdiğimizde takımın ilk defa istediklerimizi uygulayamadığı bir maç oldu. İyi bir maç çıkaramadık. Valencia'nın da gördüğü kırmızı kart saha içindeki organizasyonumuzu kaybetmemize sebep oldu ama yine de gol yemedik.



Devre arasında bazı değişiklikler yaptık ve maçta dengeyi sağladık. Ama önceki maçlarda gösterdiğimiz dinamikliği ofansta gösteremedik. Mağlubiyetin sebebi buydu.



Aslında ben de takımın ön bölgedeki organizasyonunu beğenmedim. Enner'in gördüğü kırmızı kart sonrası birazcık organizasyonumuzu hem ofansif hem de defansif anlamda kaybettik.



Çok fazla pozisyon olan bir maç değildi. Rakibimiz de çok fazla pozisyona giremedi. Maç içinde olan nadir ataklardan birinde golü yedik.



Ön bölgede yeteri kadar dinamik ve çabuk değildik. Tabii ki bunda 10 kişi kalmamızın etkisi var. Ama yine de 1 kişi eksik de olsak daha iyi performans göstermemiz gerekirdi." dedi.