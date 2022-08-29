Konyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Konya FB maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında kozlarını paylaşıyor. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Serkan Ok yapıyor. Müsabakada 4. hakem olarak ise Atilla Karaoğlan görev alıyor.



Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor ise güçlü rakibi karşısında kazanmak istiyor.





KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 43. RANDEVU

Konyaspor ile Fenerbahçe, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya geldi.



Aralarında daha önce oynanan 42 maçta Konyaspor 7 kez sahadan gaip ayrılırken, Fenerbahçe ise 32 defa rakibini mağlup etti. 3 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.



Bu maçlarda Konyaspor 47 kez gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe 78 defa fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazanmış, İstanbul'daki mücadeleden de Fenerbahçe 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.