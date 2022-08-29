Jorge Jesus Konyaspor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'un konuğu oluyor.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli teknik adamın o sözleri;

Yarın kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Türk kültürünü ve tarihine fazlaca saygı duyuyorum.

Zor bir maç bekliyoruz, Türkiye'de takımların çok iyi oyuncuları var, bugünkü rakibimizin de kadrosu milli takım seviyesinde oyuncuları var. Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz.

Gün gün takımımızın kalitesi ve değeri artıyor. Fenerbahçe'nin değerini arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz.