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Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'de şoke eden gelişme! Mircea Lucescu...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubu rakiplerinden Dinamo Kiev'de flaş bir gelişme yaşandı. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yaptığı konuşmada 'ayrılık' sinyalleri verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:36
Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'de şoke eden gelişme! Mircea Lucescu...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev'de tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, 3-0'lık Dnipro mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'de şoke eden gelişme! Mircea Lucescu...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev'de tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, 3-0'lık Dnipro mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'de şoke eden gelişme! Mircea Lucescu...

Oyuncular 2 ay önce Ukrayna'dan ayrıldı ve uzun süredir aileleri ile görüşemiyorlar. Psikolojik olarak iyi bir görüntü çizmedik. Biraz da bu yüzden Kiev'de oynamak istiyordum." dedi.

Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'de şoke eden gelişme! Mircea Lucescu...

"SON MAÇIM OLABİLİR"

Takımın yıldız stoperi Illia Zabarnyi'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu da yanıtlayan Lucescu, "Onun son maçı olduğunu ve bir daha kadroda olmayacağını düşünüyorsunuz.

Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'de şoke eden gelişme! Mircea Lucescu...

Dnipro maçı belki de benim buradaki son maçım olabilir ancak Zabarnyi'nin son maçı değil." diyerek sözlerini noktaladı.

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