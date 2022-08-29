Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'de şoke eden gelişme! Mircea Lucescu...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev'de tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, 3-0'lık Dnipro mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev'de tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, 3-0'lık Dnipro mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Oyuncular 2 ay önce Ukrayna'dan ayrıldı ve uzun süredir aileleri ile görüşemiyorlar. Psikolojik olarak iyi bir görüntü çizmedik. Biraz da bu yüzden Kiev'de oynamak istiyordum." dedi.