Fenerbahçeli Mergim Berisha adım adım transfer oluyor! Yeni takımı...

Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart, forvet hattına transfer yapmak istiyor. Alman ekibi, Fenerbahçe'de forma giyen Mergim Berisha'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
STUTTGART, BERISHA'YA ODAKLANDI
Stuttgart, Wolverhampton Wanderers'a gidecek olan 25 yaşındaki golcü futbolcu Sasa Kalajdzic'in boşluğunu Berisha ile doldurmak istiyor.
FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR
Alman basınında yer alan habere göre; Mergim Berisha'nın da Jorge Jesus'un yönettiği Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve bu konuda görüşme iznine sahip olduğu ifade edildi.