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Fenerbahçeli Mergim Berisha adım adım transfer oluyor! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından forma şansı bulmakta bir hayli zorlanan Mergim Berisha, Almanya yolcusu. Alman basınının iddiasına göre Mergim Berisha'nın transfer olacağı takım belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:13
Fenerbahçeli Mergim Berisha adım adım transfer oluyor! Yeni takımı...

Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart, forvet hattına transfer yapmak istiyor. Alman ekibi, Fenerbahçe'de forma giyen Mergim Berisha'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Fenerbahçeli Mergim Berisha adım adım transfer oluyor! Yeni takımı...

STUTTGART, BERISHA'YA ODAKLANDI

Stuttgart, Wolverhampton Wanderers'a gidecek olan 25 yaşındaki golcü futbolcu Sasa Kalajdzic'in boşluğunu Berisha ile doldurmak istiyor.

Fenerbahçeli Mergim Berisha adım adım transfer oluyor! Yeni takımı...

FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Alman basınında yer alan habere göre; Mergim Berisha'nın da Jorge Jesus'un yönettiği Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve bu konuda görüşme iznine sahip olduğu ifade edildi.

Fenerbahçeli Mergim Berisha adım adım transfer oluyor! Yeni takımı...

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki Berisha, bu sezon sadece 1 maçta süre aldı ve 16 dakika oynadı. Golcü oyuncu geçen sezon ise Fenerbahçe'de 31 maçta 7 gol ve 2 asist üretmişti. Berisha daha önce FC Salzburg, Altach, Magdeburg ve LASK takımlarında oynamıştı.

Fenerbahçeli Mergim Berisha adım adım transfer oluyor! Yeni takımı...

SÖZLEŞME DURUMU VE PİYASA DEĞERİ

Normal şartlarda Berisha'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Alman oyuncuya Transfermarkt verilerine göre; 6 milyon euro değer biçiliyor.

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