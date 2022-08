Fenerbahçe'de gözler Maxi Gomez'de! Transfer önceliği...

Golcü transferinde gözler Maxi Gomez'de... Valencia, Uruguaylı yıldız için kararını bu hafta verecek. Fenerbahçe'nin teklifi 7 milyon euro+bonuslar... Salernitana'nın da devreye girdiği ancak Jesus'la çalışmak isteyen Maxi Gomez'in önceliğinin Fenerbahçe olduğu bildirildi...



Kanarya'nın ilgilendiği Alexander Sörloth ise sağlık kontrolü için İspanya'ya gitti. Real Sociedad'ın bir yıl kiralama için Leipzig'e 1.5 milyon euro ödeyeceği bildirildi.



GATTUSO: HER ŞEY OLABİLİR

Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Maxi Gomez'le ilgili konuştu. İtalyan hoca, Gomez'den gitmesini istemediğini ancak futbolda her an her şeyin olabileceğini söyledi.



İşte Gattuso'nun 'kapıyı açık' bırakan sözleri...



"Marcos veya Maxi Gomez ile başka bir takıma gitmeleri için konuşma yapmadım. Ama futbolda işler her zaman değişebilir. Her an her şey olabilir."