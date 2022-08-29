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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dimitris Pelkas Hull City için sağlık kontrolünden geçecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'ın, Championship ekiplerinden Hull City'e kiralandığı ifade edildi. 28 yaşındaki deneyimli futbolcunun İngiltere'de olduğu ve yarın sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:46 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:52
FENERBAHÇE HABERLERİ - Dimitris Pelkas Hull City için sağlık kontrolünden geçecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. NTV'nin geçtiği son dakika bilgisine göre Dimitris Pelkas, 1 yıllığına Championship ekiplerinden Hull City'e kiralandı. İngiltere'ye giden 28 yaşındaki oyuncu, 30 Ağustos tarihinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.

DIMITRIS PELKAS KİMDİR?

Dimitris Pelkas, 26 Ekim 1993'te Yunanistan'ın Giannitsa kentinde dünyaya geldi. Futbola PAOK'un altyapısında başladı. Kiralık olarak Vitoria Setubal'da forma giydi. 2020 yazında sarı-lacivertlilere 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncunun Kanarya ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Pelkas'ın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...

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