Ukraynalı eski golcü Vorobey'den Dinamo Kiev ve Fenerbahçe yorumu! "Favori..."

Ukraynalı eski golcü Andriy Vorobey, Dinamo Kiev'in UEFA Avrupa Ligi grubunu değerlendirdi. Vorobey yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin daha da güçlendiğini ve maçların favorisi olduğunu ifade etti. İşte o sözler...
"Dinamo Kiev'in, ikincilik için rekabet etme şansı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye karşı, Şampiyonlar Ligi elemelerinden tamamen farklı maçlar oynayacaklar. O takımın bütünü, Dinamo Kiev'den çok daha güçlü. Şu anda Fenerbahçe'nin yapısı, o güne göre daha güçlü. Oyuncular ve taraftarlar açısından, Türkler daha iyi görünüyor.
Yeni oyuncular geldiği için o maçlarda, henüz birbirini tanımıyorlardı. Kazanmayı hak ettiler (Dinamo Kiev) ama Fenerbahçe'yi yendikleri için de şanslıydılar.