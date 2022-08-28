Ukraynalı eski golcü Vorobey'den Dinamo Kiev ve Fenerbahçe yorumu! "Favori..."

"FENERBAHÇE VE RENNES FAVORİ"

Fransız kulübü Rennes, iyi bir takım. Fenerbahçe ve Rennes'e karşı oynamak da Dinamo için zor olacak. Bir ya da iki yıl öncesine dönseydik, Dinamo'nun favori olduğunu söylerdim ama şimdi, ne yazık ki Rennes favori.