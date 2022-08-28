Haberler Fenerbahçe Ukraynalı eski golcü Vorobey'den Dinamo Kiev ve Fenerbahçe yorumu! "Favori..."

Ukraynalı eski golcü Vorobey'den Dinamo Kiev ve Fenerbahçe yorumu! "Favori..."

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda elendiği Dinamo Kiev ile, bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile oynayacak. Kura çekimi sonrası, Fenerbahçe cephesinde de Kiev cephesinde de, Şampiyonlar Ligi elemelerinde yaşananlar akla gelirken, Ukraynalı eski golcü Andriy Vorobey, ülkesinin basınına grubu değerlendirdi. Vorobey yaptığı konuşmada, Fenerbahçe hakkında övgü dolu sözler sarf ederken, favorinin temsilcimiz Fenerbahçe olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 11:09 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 11:13
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Ukraynalı eski golcü Vorobey'den Dinamo Kiev ve Fenerbahçe yorumu! "Favori..."

Ukraynalı eski golcü Andriy Vorobey, Dinamo Kiev'in UEFA Avrupa Ligi grubunu değerlendirdi. Vorobey yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin daha da güçlendiğini ve maçların favorisi olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Ukraynalı eski golcü Vorobey'den Dinamo Kiev ve Fenerbahçe yorumu! "Favori..."

"Dinamo Kiev'in, ikincilik için rekabet etme şansı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye karşı, Şampiyonlar Ligi elemelerinden tamamen farklı maçlar oynayacaklar. O takımın bütünü, Dinamo Kiev'den çok daha güçlü. Şu anda Fenerbahçe'nin yapısı, o güne göre daha güçlü. Oyuncular ve taraftarlar açısından, Türkler daha iyi görünüyor.

Ukraynalı eski golcü Vorobey'den Dinamo Kiev ve Fenerbahçe yorumu! "Favori..."

Yeni oyuncular geldiği için o maçlarda, henüz birbirini tanımıyorlardı. Kazanmayı hak ettiler (Dinamo Kiev) ama Fenerbahçe'yi yendikleri için de şanslıydılar.

Ukraynalı eski golcü Vorobey'den Dinamo Kiev ve Fenerbahçe yorumu! "Favori..."

Avrupa Ligi grup aşamalarında, karşımızda bambaşka bir İstanbul takımı olacak. Tamamen farklı maçlar izleyeceğiz. Dinamo, daha önce Fenerbahçe'yi elediğini unutmalı. Tamamen farklı ve zor oyunlar bizi bekliyor.

Ukraynalı eski golcü Vorobey'den Dinamo Kiev ve Fenerbahçe yorumu! "Favori..."

"FENERBAHÇE VE RENNES FAVORİ"
Fransız kulübü Rennes, iyi bir takım. Fenerbahçe ve Rennes'e karşı oynamak da Dinamo için zor olacak. Bir ya da iki yıl öncesine dönseydik, Dinamo'nun favori olduğunu söylerdim ama şimdi, ne yazık ki Rennes favori.

Ukraynalı eski golcü Vorobey'den Dinamo Kiev ve Fenerbahçe yorumu! "Favori..."

Fenerbahçe ve Rennes, grubun favorileri. Yine de bakıldığında, ortalama bir gruba benziyor. Dinamo'nun çok iyi bir hocası var. Kiev'in, Fenerbahçe ve Rennes maçlarında mutlaka puan alması gerektiğini düşünüyorum. AEK ile oynadığımız maçlarını kazanmak zorundayız."

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