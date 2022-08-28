Fenerbahçe'de gözler Arabam.com Konyaspor maçına çevrildi. Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı Adana Demirspor'u 4-2 yenerek averajla zirvede kapatan sarı-lacivertliler, kazanıp hem galibiyet serisini hem de liderliğini sürdürmek istiyor. Oynattığı hücum futboluyla şimdiden taraftarın gönlüne taht kuran teknik direktör Jorge Jesus'un Konyaspor karşısında da rotasyona devam edeceği öğrenildi. Son Austria Wien maçında sahada; Altay, Lemos, Gustavo, Luan Peres, Osayi, Crespo, İsmail, Alioski, İrfan Can Kahveci, Rossi ve Serdar Dursun onbiri yer almıştı. Yarın akşam farklı olarak Valencia, Lincoln, Zajc, Emre Mor ve Ferdi'nin onbirde başlaması bekleniyor. Szalai'nin de Gustavo'nun yerine savunmaya monte edilme ihtimali yüksek.

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Konya Büyükşehir Stadyumu zemininin yetersiz olması nedeniyle mücadele Eskişehir Yeni Atatürk Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçeli taraftarlar 1623 kişilik deplasman tribünündeki tüm biletleri dakikalar içinde satın almıştı. Konyaspor seyircisine ayrılan bölümlere ait biletlerin de 4'te 3'ünü satıldığı bildirildi. Yarın akşam tribünlerde yaklaşık 30 bin seyirci olması bekleniyor.